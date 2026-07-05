Vinícius vs Haaland: el duelo estelar que promete robarse los octavos del Mundial

El brasileño y el noruego llegan en gran momento y buscarán acercarse a Kylian Mbappé y Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026.

Más allá del boleto a los cuartos de final, el partido entre Brasil y Noruega ofrecerá este domingo uno de los enfrentamientos individuales más esperados del Mundial 2026. Vinícius Júnior y Erling Haaland medirán fuerzas en el MetLife Stadium con un doble objetivo: llevar a sus selecciones a la siguiente ronda y mantenerse en la lucha por el título de máximo goleador del torneo.

Los dos atacantes atraviesan un gran momento. Vinícius acumula cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de la Canarinha. Haaland, por su parte, suma cinco tantos, incluido el gol que selló la clasificación de Noruega tras eliminar a Costa de Marfil.

Ambos persiguen de cerca a los líderes de la tabla de goleadores. Lionel Messi y Kylian Mbappé acumulan siete goles, por lo que el duelo entre brasileños y noruegos podría provocar cambios importantes en la carrera por la Bota de Oro.

Vinícius Júnior lidera el ataque de Brasil en el Mundial 2026 - EFE

Además de su rendimiento en el Mundial, los dos delanteros figuran entre los futbolistas más valiosos del planeta. Según Transfermarkt, Haaland comparte con Lamine Yamal el primer lugar del mercado con una valoración de 200 millones de euros, mientras que Vinícius aparece tasado en 140 millones.

Sus estilos, sin embargo, son completamente distintos. Haaland es el clásico delantero de área, capaz de definir con muy pocos contactos y con números impresionantes tanto en el Manchester City como con la selección de Noruega, donde ya suma 60 goles en 53 partidos.

Vinícius destaca por su velocidad, el desequilibrio y la capacidad para generar ocasiones. Aunque durante años fue cuestionado por su producción goleadora con Brasil, en este Mundial ha asumido el liderazgo ofensivo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti y atraviesa el mejor momento de su carrera con la camiseta verdeamarela.

Haaland - Haaland

El atractivo del duelo también alimenta otro viejo debate. Desde hace varias temporadas, Haaland ha sido relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid, club donde Vinícius es una de las máximas figuras. Mientras el brasileño aún negocia su renovación, el futuro del noruego sigue siendo objeto de especulación en Europa.

Con dos de las mayores estrellas del futbol mundial frente a frente, Brasil y Noruega prometen un partido de alto voltaje en el que, además del pase a cuartos, estará en juego el prestigio de dos futbolistas llamados a marcar una época. Con información de EFE

Etiquetas