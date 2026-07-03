“Tenemos que recrearlo”, le dice Haaland a Vinícius Jr. por video viral con IA inspirado en ¿Y dónde están las rubias?

Un video generado con inteligencia artificial que recrea una icónica escena de la película con los rostros de ambos futbolistas desató reacciones, risas y miles de interacciones en redes sociales.

Un video creado con inteligencia artificial volvió a ser tendencia en redes sociales al reemplazar los rostros de la icónica escena de la película ¿Y dónde están las rubias? por los de Erling Haaland y Vinícius Jr., generando una ola de reacciones entre aficionados y usuarios.

El montaje recrea la famosa escena del automóvil al ritmo de "A Thousand Miles", donde ahora aparecen los dos futbolistas como protagonistas, lo que rápidamente convirtió el contenido en viral por su mezcla de futbol, cine y tecnología.

La reacción de Haaland no tardó en llegar y fue precisamente la que impulsó aún más la difusión del video. El delantero noruego compartió el contenido y etiquetó al atacante brasileño con un mensaje que encendió las redes:

"Hahahahaha @vinijr tenemos que recrearlo".

Vinícius Jr. respondió de inmediato con una serie de risas, manteniendo el tono relajado y sumándose al intercambio que rápidamente se volvió tendencia.

El montaje recrea la famosa escena del automóvil al ritmo de "A Thousand Miles", donde ahora aparecen los dos futbolistas como protagonistas, lo que rápidamente convirtió el contenido en viral por su mezcla de fútbol, cine y tecnología.

La reacción de Haaland no tardó en llegar y fue precisamente la que impulsó aún más la difusión del video. El delantero noruego compartió el contenido y etiquetó al atacante brasileño con un mensaje que encendió las redes:

"Hahahahaha @vinijr tenemos que recrearlo".

Vinícius Jr. respondió de inmediato con una serie de risas, manteniendo el tono relajado y sumándose al intercambio que rápidamente se volvió tendencia.

El momento se hizo aún más llamativo cuando el propio Terry Crews, actor de la escena original en la película, apareció en los comentarios para unirse a las reacciones, cerrando un cruce inesperado entre el cine y el futbol moderno.

La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas, consolidándose como uno de los virales más comentados del momento en plataformas digitales.

En el plano deportivo, Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo que añade contexto al intercambio entre ambas figuras.

Brasil avanzó tras eliminar a Japón en los dieciseisavos de final, mientras que Noruega hizo lo propio luego de superar a Costa de Marfil, con Haaland como una de sus principales figuras.

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