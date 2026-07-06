La regla que salvó a Balogun: el artículo 27 que desató la polémica antes del Bélgica vs EE. UU.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió la sanción del delantero estadounidense gracias a un artículo del Código Disciplinario que ya había beneficiado a Cristiano Ronaldo y que ahora genera molestia en Bélgica.

La decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para disputar el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica ha provocado una fuerte controversia. Todo gira alrededor del artículo 27 del Código Disciplinario, una norma que permite suspender total o parcialmente la aplicación de una sanción en circunstancias determinadas.

Balogun fue expulsado el pasado miércoles durante el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro consideró que el delantero estadounidense cometió una acción imprudente al pisar al defensor Tarik Muharemovic, por lo que le mostró la tarjeta roja directa.

En condiciones normales, una expulsión implica perderse automáticamente el siguiente partido. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria decidió aplicar el artículo 27, que establece que los órganos judiciales de la FIFA pueden suspender total o parcialmente una medida disciplinaria y someter al jugador a un período de prueba de entre uno y cuatro años.

La norma no es nueva. Fue incorporada en 2019 durante la reestructuración del Código Disciplinario y quedó consolidada en la edición de 2023. Además, ya había sido utilizada en un caso muy mediático: Cristiano Ronaldo logró una reducción de sanción durante las eliminatorias mundialistas, evitando perderse encuentros de la fase final.

La resolución no cayó bien en Bélgica. La federación de ese país anunció que estudia "todas las opciones posibles" para impugnar la decisión y recordó que la Circular 16 del Mundial 2026 reafirmó el carácter automático de las suspensiones por tarjeta roja.

Aunque el caso ha sorprendido a muchos aficionados, no sería la primera vez que una figura evita perderse un partido decisivo en un Mundial. El antecedente más recordado ocurrió en Chile 1962, cuando el brasileño Garrincha fue expulsado en semifinales, pero finalmente pudo disputar la final contra Checoslovaquia tras un proceso disciplinario excepcional.

Ahora, con el respaldo del artículo 27, Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica en un partido que ya llegaba cargado de tensión y que, tras esta decisión de la FIFA, suma un nuevo capítulo de polémica antes del pitazo inicial. Con información de EFE

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