Hasta la política entra en el caso Balogun: la Comisión Europea pide juego limpio en la FIFA

La Comisión Europea llamó a garantizar transparencia y criterios objetivos tras la polémica por la suspensión levantada al delantero estadounidense en el Mundial 2026.

La polémica por el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun ha escalado más allá del ámbito estrictamente deportivo y ha alcanzado el plano institucional europeo. La Comisión Europea se pronunció sobre la controversia y pidió garantizar el "juego limpio" y la "competencia transparente" en el futbol.

A través de su vocera Eva Hrncirova, el organismo subrayó la importancia de preservar la integridad en las decisiones que afectan a las competiciones internacionales, en medio del debate generado por la decisión de la FIFA de levantar la sanción al jugador tras su expulsión en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Respetamos la autonomía del deporte y el derecho de las federaciones deportivas a decidir los criterios bajo los cuales compiten los participantes", señaló Hrncirova.

Sin embargo, añadió que "cualquier decisión de este tipo debería, obviamente, basarse en criterios objetivos y transparentes", insistiendo en la necesidad de que los procesos disciplinarios estén claramente fundamentados.

La vocera también remarcó, en términos generales, el posicionamiento del bloque europeo frente a este tipo de situaciones: "La UE apoya el principio de juego limpio y competencia transparente", afirmó.

El debate se intensificó después de que la FIFA confirmara que el presidente del organismo, Gianni Infantino, recibió una llamada del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con el caso disciplinario de Balogun.

Tras ese contacto, la sanción automática que pesaba sobre Balogun por su expulsión en dieciseisavos de final fue suspendida bajo el artículo 27 del Código Disciplinario, permitiendo su participación en los octavos de final este lunes frente a Bélgica.

La decisión ha sido cuestionada por distintos actores del futbol europeo, incluida la Federación Belga, que impugnó la elegibilidad de Balogun al considerar que no recibió una explicación suficiente del procedimiento adoptado.

Asimismo, el episodio ha reabierto el debate sobre la transparencia en la toma de decisiones dentro de los organismos rectores del futbol mundial y la influencia de factores externos en procesos disciplinarios.

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