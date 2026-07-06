¡No lo creerás! El jugador de Noruega, Erling Haaland tiene un hijo

Mientras brilla con la selección de Noruega y el Manchester City, Erling Haaland también vive uno de los momentos más importantes de su vida lejos de las canchas: la paternidad.

El nombre de Erling Haaland suele estar relacionado con goles, récords y actuaciones espectaculares. Sin embargo, pocos aficionados saben que el delantero noruego también disfruta de una faceta muy distinta: la de padre.

Aunque ha decidido mantener a su familia alejada de los reflectores, el atacante confirmó hace tiempo que dio la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que Haaland siempre ha sido extremadamente reservado con su vida privada.

El embarazo fue anunciado de manera muy discreta en octubre de 2024, cuando celebró un gol colocando el balón debajo de su camiseta y llevándose el dedo a la boca, un gesto que insinuaba que estaba esperando un bebé. Meses después, la pareja recibió con gran emoción a su primer hijo, nacido en diciembre de ese mismo año.

Desde entonces, el delantero del Manchester City ha evitado mostrar fotografías del pequeño o revelar públicamente su nombre. Aunque algunos medios aseguran que el niño se llamaría Odin, la familia nunca ha confirmado oficialmente ese dato, manteniendo su compromiso con la privacidad.

Más de la vida de Haaland

Isabel Haugseng Johansen también ha optado por un perfil discreto. La joven, originaria de Bryne, Noruega, conoció a Haaland desde la infancia, ya que ambos crecieron en la misma localidad e incluso coincidieron en las categorías juveniles del club Bryne FK.

Aunque comenzaron su relación sentimental en 2021, siempre han preferido mantenerse lejos de la exposición mediática. Curiosamente, el propio Haaland ha reconocido que convertirse en padre cambió su forma de ver la vida.

El regalo especial que le mandó la prometida de Cristiano Ronaldo a la esposa de Messi Mientras Lionel Messi y CR7 concentran todas las miradas dentro de la cancha, Antonela y Georgina demostraron que fuera del fútbol existe una relación de respeto.

En declaraciones recogidas por distintos medios internacionales, aseguró que la llegada de su hijo le permitió encontrar un mejor equilibrio mental y desconectarse del fútbol cuando llega a casa Mientras continúa siendo una de las grandes figuras de Noruega en la actual justa mundialista, donde su selección ya se encuentra entre las mejores del torneo.

Haaland ha demuestrado que, además de ser uno de los delanteros más letales del planeta, también disfruta plenamente de su nueva etapa como padre.

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