El regalo especial que le mandó la prometida de Cristiano Ronaldo a la esposa de Messi

Mientras Lionel Messi y CR7 concentran todas las miradas dentro de la cancha, Antonela y Georgina demostraron que fuera del fútbol existe una relación de respeto.

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúa escribiendo un nuevo capítulo durante la gran justa futbolística que se disputa en Norteamérica. Sin embargo, lejos de los reflectores del terreno de juego, sus parejas, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, protagonizaron un inesperado intercambio que conquistó las redes sociales.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Antonela Roccuzzo, quien suma más de 40 millones de seguidores en Instagram, compartió con sus fanáticos un exclusivo regalo que recibió de Georgina Rodríguez. El detalle no tardó en hacerse viral y fue interpretado por miles de usuarios como una muestra de la excelente relación que mantienen ambas.

Antonella Roccuzzo - Instagram

Con lo anterior, dejaron de lado cualquier comparación entre las figuras de Messi y Cristiano Ronaldo. El obsequio consistió en una elegante caja con prendas de Mimoa, la nueva marca de loungewear creada por Georgina Rodríguez.

La colección apuesta por ropa cómoda para el hogar, aunque con un diseño pensado para acompañar distintas actividades cotidianas, desde descansar hasta entrenar o salir de manera casual. Junto a la fotografía del regalo, Antonela dedicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Más de las parejas de Messi y Cristiano

"Muchas gracias, Georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió la esposa del capitán argentino. El gesto fue respondido por Georgina, quien compartió la publicación en sus propias historias de Instagram, reforzando la buena sintonía que existe entre ambas familias pese a la histórica competencia deportiva que rodea a sus respectivas parejas.

El lanzamiento de Mimoa ya había dado de qué hablar días atrás, cuando Georgina asistió al partido entre Portugal y Colombia vistiendo uno de los conjuntos de su nueva colección.

¡La FIFA también indultó a Cristiano Ronaldo para que debutase en el Mundial! La FIFA le dio una segunda oportunidad a Cristiano Ronaldo y el portugués no la desaprovechó: llegó al Mundial 2026 habilitado para seguir agrandando su leyenda.

La empresaria lució leggings y una camiseta deportiva personalizada con el emblemático número 7 de Cristiano Ronaldo, además de una gorra con los colores de la selección portuguesa. Mientras tanto, tanto Portugal como Argentina afinan detalles para sus compromisos de octavos de final dentro de la máxima competencia internacional.

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