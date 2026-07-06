¡La FIFA también indultó a Cristiano Ronaldo para que debutase en el Mundial!

La FIFA le dio una segunda oportunidad a Cristiano Ronaldo y el portugués no la desaprovechó: llegó al Mundial 2026 habilitado para seguir agrandando su leyenda.

La participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 estuvo en serio peligro meses antes del arranque del torneo. Sin embargo, una decisión del Comité Disciplinario de la FIFA terminó beneficiando al capitán de Portugal.

Y es que el futbolista recibió una sanción reducida que le permitió disputar la fase final de la competencia y seguir escribiendo páginas históricas con su selección. El delantero portugués había sido expulsado de manera directa durante un partido de las Eliminatorias Europeas frente a Irlanda, luego de propinar un codazo al defensor Dara O'Shea.

En ese momento, las especulaciones apuntaban a una suspensión que podía dejarlo fuera del debut de Portugal en el Mundial 2026. No obstante, la FIFA analizó el caso y determinó imponer únicamente un partido de suspensión efectiva, el cual Cristiano Ronaldo cumplió en el último encuentro de las eliminatorias frente a Armenia.

Además, recibió otros dos partidos de castigo que quedaron en suspenso durante un periodo de prueba de un año, siempre y cuando no reincidiera en una conducta similar. Gracias a esta resolución, el histórico goleador llegó habilitado para disputar el mundial, donde no tardó en dejar su huella.

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En esta edición, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis Mundiales diferentes, un récord que reafirma su lugar entre las mayores leyendas del fútbol internacional. El propio futbolista reconoció recientemente que esta justa mundialista será la última de su carrera con la selección portuguesa.

A sus 41 años, aseguró que afronta el torneo con la tranquilidad de haber entregado todo por su país y que será él quien decida el momento definitivo de poner fin a su trayectoria internacional.

El emotivo homenaje que Duolingo dedicó a Vozinha que emocionó a los aficionados de Cabo Verde Un sencillo gesto de Duolingo fue suficiente para emocionar a miles de aficionados de Cabo Verde, quienes aplaudieron el reconocimiento al histórico arquero.

Ahora, Portugal afronta uno de los compromisos más exigentes de los octavos de final al enfrentarse a España en un duelo considerado por muchos como una final adelantada. El choque reúne a dos generaciones del fútbol: la experiencia de Cristiano Ronaldo frente al talento emergente de Lamine Yamal, en un partido que definirá quién avanzará a los cuartos de final.

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