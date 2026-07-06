El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

El momento entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal.

Una de las imágenes más emotivas que dejó el duelo entre España y Portugal en el Mundial 2026 ocurrió después del pitazo final. Mientras Cristiano Ronaldo intentaba contener las lágrimas tras la eliminación de su selección, Lamine Yamal protagonizó un gesto de respeto que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El joven futbolista español se acercó al histórico delantero portugués y le dio un sentido abrazo en medio del dolor de la derrota. Yamal mostró empatía hacia uno de los grandes referentes del futbol mundial, quien permanecía visiblemente afectado tras quedar fuera de la competencia.

El encuentro terminó con triunfo de España por 1-0, resultado que permitió a la selección española avanzar a la siguiente fase del torneo y dejó a Portugal fuera del Mundial 2026.

Cámaras enfocaron se enfocaron en Cristiano Ronaldo

El único gol del partido llegó en el minuto 90+1, cuando una brillante asistencia entre líneas dejó a Mikel Merino frente al guardameta Diogo Costa. El mediocampista, recién ingresado al terreno de juego, resolvió con tranquilidad el mano a mano para marcar el tanto definitivo.

Tras el silbatazo final, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo, quien no pudo ocultar su frustración y terminó llorando sobre el césped. La escena recordó al momento vivido en el Mundial de Qatar 2022, cuando el atacante portugués también abandonó la competición entre lágrimas luego de la eliminación ante Marruecos.

Sin embargo, en medio de la tristeza del capitán luso, apareció la figura de Lamine Yamal, quien con un abrazo dejó una muestra de admiración y respeto hacia una de las máximas leyendas del futbol.

El gesto del atacante español fue compartido por aficionados en redes sociales, donde destacaron la actitud del joven jugador al reconocer la grandeza de Cristiano Ronaldo más allá de la rivalidad dentro del campo.

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