Los antecedentes entre España y Portugal en Copas del Mundo

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en Rusia 2018, aquel partido es recordado por el inolvidable triplete de CR7.

España y Portugal volverán a protagonizar uno de los duelos más atractivos del fútbol internacional cuando se enfrenten este lunes en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Más allá de la histórica rivalidad entre ambas selecciones en competencias europeas y amistosos, los duelos mundialistas entre españoles y portugueses han sido escasos, aunque siempre cargados de intensidad y con momentos memorables.

Hasta antes de este compromiso, España y Portugal solo se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de los Mundiales. El primer capítulo se escribió en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones se cruzaron en los octavos de final. En aquella oportunidad, la Roja se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de David Villa, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final y continuar el camino hacia el único título mundial de su historia.

El último duelo entre España vs. Portugal

El segundo enfrentamiento tuvo lugar en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y quedó grabado como uno de los mejores partidos de aquella edición. España y Portugal igualaron 3-3 en un vibrante encuentro, marcado por el triplete de Cristiano Ronaldo y las anotaciones de Diego Costa (doblete) y Nacho Fernández para el conjunto español. Ese empate representa el último antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Ahora, ocho años después de aquel inolvidable empate, españoles y portugueses volverán a verse las caras en el máximo escenario del fútbol. El duelo de los octavos de final del Mundial 2026 no solo romperá una larga espera entre ambos en este torneo, sino que también servirá para desempatar un historial mundialista que favorece ligeramente a España, con una victoria y un empate en los dos enfrentamientos previos.

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