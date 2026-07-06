¿Jugará contra Noruega? Revelan el estado de salud de Jordan Henderson tras su insólito accidente

La selección de Inglaterra recibió una de las peores noticias en pleno Mundial 2026. Revelan más detalles del estado de salud de Jordan Henderson.

La selección de Inglaterra sufrió un duro revés en pleno Mundial 2026 luego de confirmarse que Jordan Henderson no podrá volver a jugar en el torneo.

El experimentado mediocampista deberá someterse a una intervención quirúrgica tras la lesión que sufrió durante las celebraciones posteriores al triunfo frente a México, un accidente que rápidamente dio la vuelta al mundo por lo inusual de la escena.

La noticia representa una baja sensible para el conjunto inglés, que ya prepara su compromiso frente a Noruega sin uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel.

Será operado y queda fuera del Mundial

De acuerdo con la información publicada por The Athletic, Henderson sufrió una fractura en la muñeca como consecuencia de la aparatosa caída que protagonizó al intentar saltar una valla publicitaria para acercarse a los aficionados ingleses que celebraban la clasificación.

Tras realizarle los estudios médicos correspondientes, el cuerpo médico determinó que el jugador necesitará una operación para corregir la lesión, lo que automáticamente lo deja fuera del resto de la Copa del Mundo.

Mientras el resto de la delegación regresó a la concentración de Inglaterra en Kansas City, Henderson permaneció hospitalizado en la Ciudad de México acompañado por un integrante del equipo médico, donde continuó bajo observación antes de programar el procedimiento quirúrgico.

El insólito accidente que terminó con su Mundial 2026

Lo que comenzó como una noche de alegría terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el futbolista de 36 años.

Después de la sufrida victoria inglesa sobre México en el Estadio Azteca, Henderson se acercó a celebrar con los seguidores de su selección. En ese momento intentó brincar una valla publicitaria, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa.

Las imágenes mostraron cómo varios de sus compañeros acudieron inmediatamente para auxiliarlo, mientras el personal médico ingresó al terreno de juego para atenderlo. Minutos después fue retirado en camilla y con suministro de oxígeno, generando preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Aunque en un principio existía incertidumbre sobre la gravedad de la lesión, las evaluaciones médicas posteriores confirmaron que el problema requerirá cirugía.

No jugará contra Noruega ni volverá al torneo

Con la operación ya confirmada, Henderson quedó descartado para el duelo de cuartos de final frente a Noruega y para cualquier otro compromiso que Inglaterra dispute en la presente edición del Mundial.

Aunque el veterano centrocampista no tuvo minutos durante el encuentro frente a México, seguía siendo una pieza importante dentro del grupo gracias a su liderazgo, experiencia internacional y peso dentro del vestidor.

Su ausencia obligará al seleccionador inglés a reorganizar las opciones en el mediocampo para afrontar la fase decisiva del campeonato.

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