¿Qué días no habrá partidos del Mundial 2026? Este es el calendario oficial de descansos

Conoce qué días no habrá partidos en el Mundial 2026. Consulta el calendario oficial y descubre cuándo habrá jornadas de descanso durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 es el más grande en la historia con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pese a la intensa actividad del torneo, habrá algunas fechas en las que no se disputará ningún encuentro, principalmente para permitir el descanso de los equipos y la organización de las siguientes rondas.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, la fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio, mientras que la fase de eliminación directa comenzará el 28 de junio y concluirá con la gran final el 19 de julio de 2026. Miércoles 8 de julio: jornada de descanso tras concluir los octavos de final y antes del inicio de los cuartos de final.

Domingo 12 de julio: no habrá actividad luego de los cuartos de final y previo a las semifinales.

Jueves 16 y viernes 17 de julio: dos días de pausa entre las semifinales y el partido por el tercer lugar.

Posteriormente, el 18 de julio se disputará el encuentro por el tercer puesto y el 19 de julio se jugará la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo. Las jornadas sin partidos forman parte de la planificación oficial de la FIFA y tienen como objetivo permitir la recuperación física de los futbolistas, facilitar los traslados entre las diferentes sedes y garantizar la organización logística del torneo.

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Además, el nuevo formato con 48 selecciones incrementó el número de encuentros respecto a ediciones anteriores, por lo que estos descansos son clave para mantener el nivel competitivo durante las rondas decisivas.

Lamine Yamal e Inés García protagonizan un íntimo beso durante el Mundial 2026 Lamine Yamal e Inés García se robaron las miradas durante el Mundial 2026 tras compartir un tierno beso que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 promete convertirse en la edición más extensa y emocionante de la historia, aunque los aficionados deberán tomar en cuenta estas fechas de descanso.

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