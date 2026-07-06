Lamine Yamal e Inés García protagonizan un íntimo beso durante el Mundial 2026

Lamine Yamal e Inés García se robaron las miradas durante el Mundial 2026 tras compartir un tierno beso que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lamine Yamal volvió a acaparar la atención durante el Mundial de 2026, pero esta vez no solo por su desempeño con la selección de España. El joven futbolista compartió una imagen de un tierno beso con su novia, Inés García, una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El romántico momento ocurrió tras una jornada del torneo, donde ambos dejaron ver la sólida relación que mantienen desde que hicieron pública su historia de amor hace apenas unos meses. La influencer sevillana ha acompañado al jugador durante gran parte del Mundial 2026 convirtiéndose en uno de sus principales apoyos fuera del terreno de juego.

Lamine Yamal - Lamine Yamal

Desde el inicio del Mundial, Inés García ha compartido fotografías y mensajes de apoyo dedicados al extremo español, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La creadora de contenido ha viajado a Estados Unidos para seguir de cerca la participación de España y no ha ocultado el orgullo que siente por los logros deportivos de su pareja.

El beso entre ambos fue suficiente para que las imágenes recorrieran plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios destacaron la complicidad y naturalidad de la pareja. Muchos seguidores consideran que la relación entre ambos se ha consolidado en medio del torneo, mientras el futbolista continúa siendo una de las grandes figuras del campeonato.

Más de Lamine Yamal

Con apenas 18 años, Lamine Yamal no solo se mantiene como una de las máximas promesas del fútbol internacional, sino también como uno de los jugadores que mayor interés despiertan fuera de las canchas. Su vida personal ha cobrado relevancia desde que oficializó su romance con Inés García, una influencer especializada en moda y belleza que suma cientos de miles de seguidores en redes sociales.

¡No lo creerás! El jugador de Noruega, Erling Haaland tiene un hijo Mientras brilla con la selección de Noruega y el Manchester City, Erling Haaland también vive uno de los momentos más importantes de su vida lejos de las canchas: la paternidad.

Mientras España continúa su camino en busca del título del Mundial 2026, el futbolista del FC Barcelona sigue demostrando que atraviesa un gran momento tanto en lo deportivo como en lo personal.

Etiquetas