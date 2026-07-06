Orlando Gill deja atrás la polémica con Mbappé: “No tengo ningún rencor”

El portero paraguayo aseguró que solo quería felicitar al delantero francés tras el partido de octavos de final y reconoció que reaccionó con “calentura” al lanzarle el balón después del encuentro.

El portero paraguayo Orlando Gill puso fin a la polémica surgida tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que no guarda ningún resentimiento hacia Kylian Mbappé, quien no le estrechó la mano al finalizar el encuentro que Francia ganó por 1-0.

A su llegada a Paraguay junto al resto de la delegación encabezada por el seleccionador Gustavo Alfaro, el arquero explicó que nunca tuvo una mala intención con el atacante francés y que, por el contrario, su único objetivo era felicitarlo por el triunfo.

"La verdad, no tengo ningún rencor hacia él. Al contrario, solamente quería felicitarlo", declaró Gill ante los medios de comunicación.

Mbappé celebró gol ante Paraguay - EFE

El guardameta, de 26 años y actual jugador de San Lorenzo de Almagro, también elogió la trayectoria del capitán francés y lo calificó como un "excelente jugador", al tiempo que le deseó éxito en lo que resta del torneo.

Gill admitió que su reacción tras el partido fue producto de la frustración del momento. Luego de que Mbappé no respondiera a su saludo, lanzó el balón hacia la espalda del delantero, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Uno no dimensiona lo que hace. Después, ya en frío, dije: '¿Por qué hice eso?'", comentó entre risas, restándole importancia al incidente.

Más allá de ese episodio, el arquero valoró el desempeño de Paraguay en la Copa del Mundo. Destacó el carácter competitivo de la Albirroja y aseguró que el equipo dejó una buena imagen pese a quedar eliminado.

"Así es Paraguay, es rudo, aguerrido. Por más que nos hayamos eliminado, vinimos con la cabeza arriba", afirmó.

Gill también consideró que la selección demostró ser un rival complicado para cualquiera y se mostró optimista sobre el futuro del combinado guaraní, que regresó a un Mundial después de 16 años de ausencia y alcanzó los octavos de final tras eliminar a Alemania en la tanda de penales. Con información de EFE

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