¿Qué sigue para México? Rafael Márquez toma las riendas del Tri

El histórico excapitán asumirá el proceso rumbo al Mundial 2030 tras la eliminación de México ante Inglaterra, con la misión de acabar con un ciclo de cuatro décadas sin superar la barrera de los octavos de final.

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a dejar la misma sensación que ha acompañado al futbol mexicano durante las últimas cuatro décadas: la frustración de quedarse a las puertas de dar el salto definitivo. Sin embargo, el final del ciclo de Javier Aguirre también abre una nueva etapa encabezada por Rafael Márquez.

El exdefensor del Barcelona y referente histórico del Tri asumirá el banquillo con un desafío que va más allá de los resultados inmediatos. Su principal misión será dotar de continuidad a un proyecto deportivo, una deuda pendiente en una selección que, desde el Mundial de México 1986, ha cambiado constantemente de entrenador sin consolidar procesos de largo plazo.

El camino hacia este relevo comenzó tras el fracaso de Gerardo Martino en Catar 2022, cuando México no logró superar la fase de grupos. Después llegaron decisiones que evidenciaron la falta de estabilidad en el banquillo nacional: Diego Cocca fue destituido pocos meses después de asumir el cargo y Jaime Lozano salió pese a conquistar la Copa de Oro 2023.

Ante la cercanía del Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol volvió a recurrir a Javier Aguirre, quien dirigió al Tri por tercera ocasión en una Copa del Mundo.

Aunque consiguió llevar al equipo hasta los octavos de final, la derrota 3-2 frente a Inglaterra repitió un desenlace conocido para la afición mexicana.

La eliminación se suma a una larga lista de tropiezos en la misma instancia: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora el Mundial 2026. La histórica frase "jugamos como nunca, perdimos como siempre" volvió a cobrar vigencia.

Rafa Márquez, auxiliar de Javier Aguirre en México - Redes

Márquez también deberá impulsar el relevo generacional. De los 26 jugadores convocados para este Mundial, solo cinco tenían 22 años o menos: Gilberto Mora (17), Mateo Chávez (22), Brian Gutiérrez (22), Obed Vargas (20) y Armando González (22). Ese grupo representa parte de la base con la que buscará construir un equipo competitivo para el próximo ciclo mundialista.

A ello se suma el trabajo que realiza Andrés Lillini al frente de las selecciones menores, enfocado en captar talento con raíces mexicanas dentro y fuera del país.

No obstante, diversos sectores del balompié mexicano consideran que el verdadero reto seguirá estando fuera de la cancha: mantener un proyecto deportivo estable y priorizar el crecimiento competitivo por encima de los intereses comerciales que históricamente han marcado el rumbo de la selección. Con información de EFE

Etiquetas