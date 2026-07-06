VIDEO. “¡Nooo, déjenme!”: el desgarrador llanto de un aficionado tras la eliminación de México

El aficionado fue captado de rodillas, entre lágrimas y gritos, luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final. El video se volvió viral en redes sociales.

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda decepción entre la afición, pero una escena ocurrida en las gradas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados tras el partido frente a Inglaterra.

Un video difundido en redes sociales muestra a un aficionado mexicano completamente destrozado por la derrota 3-2 de la selección dirigida por Javier Aguirre. En las imágenes, el seguidor aparece de rodillas, llorando desconsoladamente y gritando mientras varias personas intentan ayudarlo a levantarse.

"¡Nooo, déjenme, nooo!", exclama el hincha en medio del llanto, reflejando el duro golpe que significó la eliminación del combinado azteca. La grabación, compartida por distintas cuentas en la red social X, rápidamente comenzó a viralizarse y generó miles de reacciones entre usuarios de distintos países.

Muchos aficionados expresaron solidaridad con el seguidor, al considerar que su reacción representa el sentimiento de una parte importante de la afición mexicana, que vio terminar el sueño mundialista después de un partido muy disputado frente a Inglaterra.

México avanzó a los dieciseisavos de final tras finalizar como líder del Grupo A. En esa instancia derrotó 2-0 a Ecuador para instalarse en los octavos de final, donde su participación terminó con una derrota por 3-2 frente a Inglaterra.

La derrota significó el final del camino para el conjunto mexicano en un Mundial en el que ilusionó a sus seguidores con una actuación competitiva y varias exhibiciones de carácter. Aun así, el desenlace dejó imágenes de tristeza tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El video del aficionado de rodillas se ha convertido en uno de los símbolos de esa frustración. En cuestión de horas acumuló miles de reproducciones e interacciones, convirtiéndose en una de las publicaciones más compartidas tras el cierre del encuentro entre México e Inglaterra y reflejando cómo el fútbol también se vive con una intensa carga emocional desde las tribunas.

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