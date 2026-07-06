Senadora paraguaya lanza ataque racista contra Kylian Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla de Boccia desató un escándalo internacional tras lanzar insultos de tono racista contra Kylian Mbappé luego del duelo entre Francia y Paraguay.

El intenso enfrentamiento entre Francia y Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo trascendió lo estrictamente deportivo y terminó desatando una fuerte polémica fuera del terreno de juego. Durante el compromiso, el delantero francés Kylian Mbappé fue protagonista de varios cruces con futbolistas paraguayos y recibió constantes infracciones, incluida una entrada de extrema dureza. Al finalizar el encuentro, el atacante decidió no estrechar la mano del guardameta Orlando Gill, quien respondió golpeándolo con el balón en una acción que pasó casi desapercibida en gran parte de la cobertura posterior. En contraste, Mbappé fue señalado por algunos sectores debido a su supuesta conducta antideportiva.

La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla de Boccia publicó una serie de declaraciones contra el futbolista, generando una ola de indignación dentro y fuera de Paraguay. En una de sus intervenciones expresó: "[Mbappé] es tan tonto que ni siquiera aprendió a escribir; en vez de leche materna, chupaba cocos, y lo más culto que ha escuchado en su vida fueron chimpancés. ¡Orlando Gill, debiste mostrarle el dedo — yo lo hago en el Senado y no pasa nada!".

Comentarios racistas contra Kylian Mbappé

Lejos de retractarse, la legisladora volvió a pronunciarse mediante una publicación en Instagram con un mensaje aún más polémico. "Camerunés, colonizado, esforzándose en aparentar ser francés, amargado, nuevo rico, arrogante y feo. Estuvo nervioso y aterrorizado todo el partido, como todo su equipo — no pudieron marcar ni un solo gol, ganaron por pura mierda...", escribió la senadora. Posteriormente añadió otra frase que incrementó el rechazo hacia sus declaraciones: "Lo único que muchos le reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada después de que terminó el partido. Y eso que ni siquiera soy fanática del fútbol."

Las expresiones de Amarilla de Boccia provocaron una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de usuarios condenaron el contenido de sus publicaciones y cuestionaron el uso de expresiones consideradas discriminatorias y racistas. Numerosos aficionados señalaron que este tipo de discursos fomentan el odio y dañan la imagen del deporte, especialmente en un escenario internacional donde el fútbol promueve valores como el respeto, la igualdad y la convivencia entre culturas.

Ante la magnitud de la polémica, diversos seguidores han solicitado que las autoridades competentes se pronuncien oficialmente sobre el caso. Entre las peticiones más repetidas figuran un comunicado de la federación francesa de fútbol para rechazar cualquier manifestación discriminatoria y la destitución de la parlamentaria por considerar que sus declaraciones son incompatibles con la responsabilidad de un cargo público. Mientras tanto, el episodio continúa generando debate sobre los límites del discurso político y la necesidad de combatir el racismo tanto dentro como fuera de los estadios.

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