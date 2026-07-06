¿Qué le pasó a Kylian Mbappé en el rostro? La foto viral que preocupó a sus fans

Las lesiones visibles en el rostro del jugador francés durante el Mundial 2026 generaron especulaciones sobre su salud, pero ¿cuál es la realidad?.

Kylian Mbappé volvió a acaparar la atención global durante el Mundial 2026, aunque no fue por una actuación futbolística, sino por una imagen que rápidamente se viralizó mostrando supuestas lesiones severas en su rostro.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron y comentaron una foto en la que el delantero francés aparece con bultos y marcas rojas que generaron preocupación sobre su salud.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y la propia transmisión oficial del torneo dejó en evidencia la falsedad de la imagen.

Mbappé - X

Las cámaras captaron a Mbappé con un primer plano durante el partido entre Francia y Suecia, revelando apenas algunas marcas leves en el área del cuello y la barba, muy alejadas del impacto visual mostrado en la imagen editada que circuló en redes sociales.

La imagen que causó alarma no corresponde a la apariencia real del futbolista del Real Madrid, se trata de una edición exagerada. En estas versiones, el rostro del jugador parece mucho más afectado de lo que realmente evidenció la señal televisiva oficial.

Aunque sí se notaron algunas pequeñas inflamaciones y enrojecimiento en la zona de la barba de Mbappé, la foto viral distorsionó por completo la realidad y generó rumores infundados sobre una posible afección grave en su piel.

Kylian Mbappé - X

¿Cuál es la explicación médica?

Tras la expansión de la imagen falsa, varios usuarios y algunos especialistas en redes sociales apuntaron a la pseudofoliculitis de la barba como explicación de las leves señales en la piel del delantero francés.

Esta condición dermatológica ocurre cuando los vellos afeitados crecen hacia adentro, generando granitos e irritación.

El fenómeno se da con más frecuencia en hombres con vello rizado o grueso y, a pesar de su apariencia, no representa un riesgo importante para la salud.

Es habitual en deportistas y personas que deben rasurarse con regularidad. De acuerdo a los planos reales de la transmisión y revisiones de especialistas, Mbappé mostró únicamente signos menores de irritación en el cuello y la barba, sin indicios de lesiones graves.

Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, es considerado uno de los atacantes más destacados del fútbol mundial actual.

Debutó con el AS Mónaco, donde sorprendió por su capacidad goleadora y desborde, y luego brilló en el Paris Saint-Germain antes de sumarse al Real Madrid, club al que arribó tras años de especulación sobre su futuro.

Con la selección nacional de Francia, Mbappé ya levantó la Copa del Mundo en 2018 y se consolidó como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

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