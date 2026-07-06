Vinícius revela por qué no cobró el penal ante Noruega

El delantero del Real Madrid aseguró que Carlo Ancelotti fue quien designó a Bruno Guimarães como cobrador desde los once pasos y defendió a su compañero tras el fallo que cambió el rumbo del partido ante Noruega.

Tras la inesperada eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Júnior salió al paso de una de las grandes polémicas del encuentro: por qué no fue él quien ejecutó el penalti que pudo cambiar la historia frente a Noruega.

El atacante brasileño explicó que la decisión fue tomada por el seleccionador Carlo Ancelotti, quien eligió a Bruno Guimarães como cobrador. Sin embargo, el mediocampista no pudo vencer al arquero noruego Ørjan Nyland, quien detuvo el disparo cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles.

Minutos después, el partido terminó inclinándose a favor del conjunto europeo, que ganó 2-1 y selló una histórica clasificación a los cuartos de final.

"Creo que Bruno era el mejor pateador para hacer ese cobro. Entrenó muy bien durante toda la concentración. Muchos van a decir que yo no quise tirar, pero nunca huyo de mi responsabilidad", declaró Vinícius en la zona mixta del MetLife Stadium.

El delantero del Real Madrid recordó que suele asumir esa responsabilidad tanto en su club como en la selección cuando el cuerpo técnico así lo decide. "Tiro los penaltis cuando es necesario. El míster eligió a Bruno y hay que respetar esa decisión", añadió.

Además de aclarar la situación, Vinícius pidió que el error no marque la carrera de su compañero con la Canarinha. "Espero que ese fallo no manche su trayectoria. Todos estamos expuestos a fallar y él ha trabajado muy bien para estar aquí", afirmó.

El atacante también reconoció que Brasil nunca encontró la forma de superar el planteamiento táctico de Noruega. Según explicó, el equipo europeo defendió con orden, acumuló muchos jugadores por detrás del balón y dificultó la presión brasileña durante gran parte del encuentro.

Con cuatro goles y una asistencia en el torneo, Vinícius cerró su participación con un mensaje de autocrítica y esperanza. "Estoy triste por nuestra participación en el Mundial. Ahora toca levantar la cabeza, seguir trabajando y hacer méritos para volver a estar aquí", concluyó.

Con información de EFE

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