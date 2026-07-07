¿Mensaje para Trump? La curiosa celebración de Bélgica tras vencer a Estados Unidos

Los jugadores belgas llevaron al vestuario la coreografía de “Y.M.C.A.”, un baile que el presidente estadounidense convirtió en una de sus imágenes más reconocidas durante sus apariciones públicas.

Bélgica encontró una forma muy particular de celebrar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Después de superar 4-1 a Estados Unidos, los jugadores europeos protagonizaron un festejo que rápidamente llamó la atención en redes sociales: realizaron el famoso baile de "Y.M.C.A." asociado a Donald Trump.

La celebración apareció primero dentro del campo, después del cuarto gol belga, cuando varios futbolistas se reunieron para realizar la conocida coreografía. Sin embargo, el momento no quedó ahí, ya que los jugadores llevaron el festejo hasta el vestuario, donde volvieron a repetir los movimientos en medio de la celebración por el triunfo.

El baile llamó la atención debido a la relación que tiene con Trump, quien durante los últimos años lo convirtió en una de sus imágenes más reconocidas durante sus apariciones públicas y actos políticos al ritmo de la canción de Village People.

El curioso momento ocurrió después de un partido que estuvo rodeado de atención mediática por el episodio relacionado con Folarin Balogun. Antes del encuentro, Trump había intervenido públicamente para solicitar que el delantero estadounidense pudiera disputar el compromiso frente a Bélgica.

Finalmente, Bélgica respondió dentro del terreno de juego con una contundente victoria que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras el partido, el festejo con el baile de "Y.M.C.A." se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la jornada mundialista.

Las imágenes del vestuario comenzaron a circular rápidamente en distintas redes sociales, donde aficionados destacaron la particular manera en la que Bélgica celebró una de sus victorias más importantes del torneo.

Cabe resaltar que derrota de Estados Unidos contra Bélgica solo significó el adiós del equipo anfitrión, sino que también impulsó una tendencia que rápidamente ganó fuerza en redes sociales: el llamado "efecto Trump".

Miles de internautas empezaron a relacionar otras derrotas deportivas de equipos estadounidenses con la presencia o el respaldo público del mandatario. La conversación rápidamente se convirtió en tendencia y estuvo acompañada por memes, montajes y comentarios que bautizaron esta cadena de coincidencias como el "efecto Trump".

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