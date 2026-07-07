¿Cuándo fue la última vez que Suiza llegó a los cuartos de final de un Mundial?

Suiza vuelve a unos cuartos de final y rompe una larga sequía mundialista.

La espera terminó. Después de 72 años, Suiza volverá a disputar unos cuartos de final de una Copa del Mundo, una hazaña que no conseguía desde el Mundial de 1954, cuando fue anfitriona del torneo.

El conjunto dirigido por Murat Yakin escribió una nueva página en su historia al eliminar a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, los europeos se impusieron 4-3 en la tanda de penales, resultado que les permitió regresar a una instancia que durante más de siete décadas les había sido esquiva.

La última vez que Suiza estuvo entre las ocho mejores selecciones del planeta fue hace más de medio siglo, en una Copa del Mundo muy especial para el país. En la edición de 1954, disputada en territorio suizo, el equipo alcanzó los cuartos de final antes de caer 7-5 frente a Austria en uno de los partidos con más goles en la historia de los Mundiales.

Desde entonces, la selección helvética participó en varias Copas del Mundo, pero nunca logró superar la barrera de los octavos de final. En Brasil 2014 y Catar 2022 quedó eliminada en esa ronda, mientras que en otras ediciones ni siquiera consiguió avanzar desde la fase de grupos.

El arquero Gregor Kobel fue determinante

La clasificación conseguida en Vancouver representa uno de los mayores logros recientes del futbol suizo. El arquero Gregor Kobel fue determinante al detener uno de los lanzamientos colombianos, mientras que Rubén Vargas convirtió el penal definitivo que desató la celebración del equipo europeo.

El triunfo también confirmó el buen momento de Suiza, que acumula 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota y se ha consolidado como una de las revelaciones del Mundial 2026.

Ahora, el reto será aún mayor. En los cuartos de final tendrá enfrente a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que pondrá a prueba si la selección suiza puede seguir haciendo historia y acercarse, por primera vez desde 1954, a las semifinales de una Copa del Mundo.

Suiza clasifica a cuartos de final al eliminar a Colombia Los suizos y los argentinos se verán la cara en siguiente ronda por un boleto a semifinales del gran campeonato de futbol.

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