Georgina Rodríguez rompe el silencio tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

La eliminación de Portugal no solo marcó el final del sueño mundialista de Cristiano Ronaldo, también provocó una de las reacciones más emotivas de Georgina Rodríguez.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más dolorosas del torneo: Cristiano Ronaldo abandonando el terreno de juego. Horas después, Georgina Rodríguez reaccionó con un mensaje que rápidamente se volvió viral y conmovió a millones de seguidores.

La empresaria e influencer utilizó sus redes sociales para rendir homenaje al delantero portugués luego de la derrota por 1-0 frente a España. Recordemos que dicho resultado puso fin al recorrido de la selección lusa y cerró oficialmente la historia mundialista del máximo goleador de todos los tiempos.

Georgina Rodríguez - Georgina Rodríguez

Lejos de escribir un extenso texto, Georgina compartió una publicación de Nike con la frase "His Legend Lives On" ("Su leyenda continúa") y la acompañó únicamente con un emoji de corazón, un gesto sencillo, pero cargado de significado para Cristiano Ronaldo. La publicación fue interpretada como una muestra del respaldo incondicional que Georgina ha mantenido durante toda la carrera del astro portugués.

En cuestión de minutos, miles de fanáticos comenzaron a compartir el mensaje, destacando la fortaleza de la pareja en uno de los momentos más difíciles para el futbolista. Cristiano Ronaldo, de 41 años, ya había confirmado antes del encuentro ante España que esta sería su última participación en un mundial.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Aunque el título mundial fue el único gran trofeo que nunca pudo conquistar con Portugal, el delantero aseguró sentirse orgulloso de todo lo conseguido durante más de dos décadas defendiendo a su selección. Durante esta edición del Mundial 2026, el capitán portugués volvió a hacer historia al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis mundiales diferentes, ampliando aún más un legado que difícilmente será igualado en el corto plazo.

¡Esta es la partida de nacimiento! Nació el primer bebé llamado Vozinha Lo que parecía una simple inscripción de nacimiento terminó convirtiéndose en una historia viral que está dando de qué hablar.

Desde que comenzaron su relación en 2016, Georgina Rodríguez ha acompañado a Cristiano Ronaldo en cada uno de los momentos más importantes de su carrera. La pareja, comprometida desde 2025, ha formado una familia junto a sus hijos y suele compartir parte de su vida personal con millones de seguidores alrededor del mundo.

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