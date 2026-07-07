James Rodríguez alcanza una marca histórica con Colombia pese a la eliminación ante Suiza

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo para millones de aficionados. Sin embargo, en medio de la tristeza, James Rodríguez escribió una nueva página dorada en la historia de la Tricolor.

La tarde del martes dejó sentimientos encontrados para el futbol colombiano. Mientras Suiza consiguió el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse en la tanda de penales, James Rodríguez alcanzó un registro que lo convierte en una leyenda absoluta de la Selección Colombia.

El capitán de la Tricolor fue titular en el compromiso disputado ante los europeos y, con ello, llegó a 131 partidos oficiales con la selección absoluta, convirtiéndose en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta colombiana desde que el equipo comenzó su historia internacional en 1945.

Aunque el récord quedó opacado por la eliminación, la marca confirma el lugar privilegiado que ocupa el mediocampista dentro de la historia del futbol colombiano.

Un nuevo récord para el capitán

Con su presencia frente a Suiza, James Rodríguez dejó atrás a David Ospina, quien hasta ahora compartía el primer lugar entre los jugadores con más apariciones con la Selección Colombia.

Si bien algunos registros estadísticos otorgan 131 partidos al experimentado guardameta, la FIFA no reconoce como encuentro oficial clase "A" un amistoso disputado frente a Senegal en junio de 2011, por lo que James quedó como líder absoluto del listado con 131 encuentros.

El logro llega después de más de una década defendiendo los colores de la Tricolor.

James Rodríguez - Foto EFE

Una carrera llena de marcas

El nuevo récord se suma a una larga lista de registros históricos conseguidos por James Rodríguez con la selección nacional. El volante ya era el futbolista colombiano con más partidos disputados en fiestas mundialistas con 13 apariciones.

También posee el récord de más encuentros en eliminatorias mundialistas con Colombia, donde acumula 56 presentaciones.

Además, continúa siendo el único colombiano que terminó como goleador de una Copa del Mundo, gracias a los seis tantos que marcó en Brasil 2014, actuación que le permitió quedarse con la Bota de Oro de aquel torneo.

Otro de sus registros históricos es ser el máximo anotador colombiano en eliminatorias mundialistas, con 14 goles.

Desde Bolivia hasta convertirse en leyenda

James Rodríguez debutó con la Selección Colombia el 11 de octubre de 2011 en un partido de eliminatorias contra Bolivia, disputado en La Paz.

Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del equipo nacional, participando en eliminatorias, Copas América, Copas del Mundo y numerosos encuentros amistosos.

A lo largo de su trayectoria con la selección ha marcado 31 goles, cifra que lo ubica como el segundo máximo goleador histórico de Colombia, únicamente por detrás de Radamel Falcao García, quien suma 36 anotaciones.

Una eliminación dolorosa

Pese al récord alcanzado por James, la jornada terminó con una enorme decepción para Colombia.

La Tricolor igualó durante el tiempo reglamentario y la prórroga frente a Suiza, llevando la definición hasta la tanda de penales.

Desde los once pasos, el conjunto europeo mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose para sellar la eliminación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en los octavos de final del Mundial 2026.

El resultado puso fin al sueño colombiano de volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

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