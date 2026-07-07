El jugador de la Selección de Argentina que fue encontrado por su esposa con otra en la cama

Lo que parecía una historia de amor construida entre sacrificios y éxito en Europa terminó en uno de los escándalos más comentados de la Selección Argentina.

La participación de Exequiel Palacios con la Selección Argentina en el Mundial 2026 ha provocado que varios episodios de su vida personal vuelvan a ser tema de conversación. Uno de ellos es el escándalo que marcó el fin de su matrimonio con Yesica Frías, una historia que ocurrió hace algunos años, pero que nuevamente se ha viralizado en redes sociales.

El caso salió a la luz luego de que Frías revelara públicamente los motivos de la separación de su pareja. Según contó en ese momento, la relación terminó después de descubrir al futbolista en la cama con otra mujer, una situación que, aseguró, acabó definitivamente con la confianza que existía entre ambos.

Las declaraciones de la empresaria tuvieron una enorme repercusión y fueron retomadas recientemente por diversos medios y usuarios en redes sociales, quienes recordaron el episodio mientras Palacios disputa el torneo más importante del fútbol con la Albiceleste. Exequiel Palacios y Yesica Frías comenzaron su relación en 2019, después de conocerse a través de Instagram.

Con el paso del tiempo consolidaron su noviazgo y en 2021 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. Poco después, Frías dejó Argentina para instalarse en Alemania junto al mediocampista, quien desarrollaba su carrera con el Bayer Leverkusen.

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En varias oportunidades explicó que abandonar su país, su familia y su entorno fue una decisión tomada para apoyar el crecimiento profesional del futbolista. Durante ese periodo, Palacios enfrentó lesiones y un complicado proceso de adaptación al fútbol europeo.

Según relató Frías, ella permaneció a su lado durante esos momentos difíciles, convencida de que atravesaban juntos esa etapa.

La novia e hija de James Rodríguez parecen hermanas y su baile se hace viral Un video protagonizado por la hija de James Rodríguez y la mujer señalada como su actual pareja desató miles de reacciones en redes sociales durante el Mundial 2026.

Tras confirmarse la separación, Yesica Frías respondió preguntas de sus seguidores en redes sociales y ofreció detalles sobre el motivo de la ruptura. Afirmó que descubrió una infidelidad y expresó que sintió que el apoyo que ella brindó nunca fue correspondido.

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