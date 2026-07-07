La novia e hija de James Rodríguez parecen hermanas y su baile se hace viral

Un video protagonizado por la hija de James Rodríguez y la mujer señalada como su actual pareja desató miles de reacciones en redes sociales durante el Mundial 2026.

La vida personal de James Rodríguez volvió a convertirse en tema de conversación en redes, pero esta vez no fue por su desempeño con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Un video protagonizado por su hija, Salomé Rodríguez, y la modelo Luisa María Duque, señalada como la supuesta novia del futbolista, se hizo viral y generó todo tipo de comentarios entre los aficionados.

La grabación fue publicada en TikTok por Luisa María Duque, quien aparece realizando una divertida coreografía junto a Salomé. El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde los usuarios destacaron la buena relación entre ambas e incluso aseguraron que "parecen hermanas" por la complicidad que muestran frente a la cámara.

Aunque James Rodríguez ha mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores durante los últimos años, desde hace varios meses los rumores sobre una posible relación con Luisa María Duque han cobrado fuerza. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, pero las constantes apariciones de la modelo acompañando al futbolista durante el torneo alimentan las especulaciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la naturalidad con la que Salomé y Luisa interactúan. En las imágenes se les observa sonriendo, bailando y compartiendo un momento de complicidad, algo que fue ampliamente celebrado por los seguidores del capitán colombiano.

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No es la primera vez que la familia de James Rodríguez gana protagonismo durante el Mundial 2026. En días recientes, la hermana del futbolista, Juana Valentina, también compartió videos donde aparecen Salomé y Luisa acompañando a la selección en los estadios, dejando ver el ambiente familiar que rodea al mediocampista durante la competencia.

Georgina Rodríguez rompe el silencio tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026 La eliminación de Portugal no solo marcó el final del sueño mundialista de Cristiano Ronaldo, también provocó una de las reacciones más emotivas de Georgina Rodríguez.

Mientras tanto, James continúa enfocado en el objetivo deportivo. El capitán de Colombia ha sido una de las figuras más importantes del combinado cafetero y lidera al equipo en la fase de eliminación directa del torneo.

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