¡Messi una vez más! El argentino suma 9 partidos consecutivos marcando en Mundiales

Además, “La Pulga” continúa ampliando su legado en la Copa del Mundo y, tras anotar ante Egipto, llegó a 21 goles en la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a escribir este martes su nombre en la historia de los Mundiales. El capitán argentino alcanzó nueve partidos consecutivos disputados en la Copa del Mundo marcando al menos un gol, una racha que comenzó en la fase eliminatoria de Catar 2022 y continúa en el Mundial 2026.

La última vez que el astro argentino no celebró un gol en un Mundial fue ante Polonia, en la fase de grupos de Catar 2022. Desde entonces, cada partido de eliminación directa y sus primeros compromisos del nuevo torneo han tenido una constante: Messi encontró la manera de aparecer en el marcador.

La racha inició en los octavos de final de Catar 2022 ante Australia, donde marcó el primer gol del triunfo argentino. Después volvió a anotar frente a Países Bajos en cuartos de final, ante Croacia en semifinales y en la gran final contra Francia, donde convirtió dos goles en el histórico partido disputado en Lusail.

Ya en el Mundial 2026, Messi mantuvo su impresionante registro. El argentino marcó en el debut ante Argelia, donde consiguió un triplete; luego volvió a aparecer frente a Austria, Jordania y Cabo Verde, ampliando una marca que ya lo colocaba entre los grandes goleadores de la historia del torneo.

Si olfato goleador llegó hasta este martes, durante el duelo ante Egipto, donde volvió a marcar en un partido de máxima tensión que terminó con remontada argentina y clasificación a los cuartos de final.

Además de sus nueve partidos consecutivos con gol, Messi continúa aumentando su registro histórico en la Copa del Mundo y ya suma 21 anotaciones, una cifra que lo mantiene como una de las grandes leyendas del torneo.

A sus 39 años, el capitán argentino sigue encontrando nuevas formas de hacer historia en el escenario donde construyó una parte fundamental de su legado.

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