Lo que dijo Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto

La “Pulga” reconoció que la Albiceleste volvió a sufrir para avanzar a cuartos de final y destacó el carácter del grupo tras levantar un 0-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a ser determinante para Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste marcó uno de los goles de la espectacular remontada por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final y, tras conseguir el boleto a los cuartos, reconoció que el equipo sufrió más de lo esperado para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

"Volvimos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", expresó el delantero al finalizar el encuentro.

Argentina llegó a estar dos goles abajo en el marcador y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, reaccionó en el tramo final con anotaciones de Cristian "Cuti" Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, quien marcó el tanto del triunfo en el tiempo de reposición para sellar una de las remontadas más emocionantes del campeonato.

Messi admitió que el 0-2 complicó el panorama y confesó que sintió un gran alivio cuando el equipo logró darle vuelta al marcador.

"Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta. No es fácil levantar un 0-2, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", aseguró.

El capitán también calificó como "una locura" la reacción de la Albiceleste y agradeció el respaldo de los miles de aficionados argentinos que acompañaron al equipo durante todo el encuentro.

Más allá de su liderazgo, Messi continúa firmando un Mundial extraordinario. Con su anotación frente a Egipto llegó a ocho goles en la presente edición y se mantiene como el máximo goleador del torneo. Además, amplió su histórica racha a nueve partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo, consolidando un legado que sigue creciendo a sus 39 años.

Ahora, Argentina enfrentará los cuartos de final con el impulso de una remontada que volvió a demostrar por qué la campeona del mundo sigue siendo una de las grandes candidatas al título.

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