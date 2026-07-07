Argentina y Colombia buscan avanzar en el cierre de los octavos de final del Mundial 2026

La Albiceleste enfrenta a Egipto y la Tricolor a Suiza en el cierre de los octavos de final, con los dos últimos boletos en juego para la siguiente ronda.

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con el último día de los octavos de final, este martes 7 de julio, jornada en la que se definirán los dos equipos restantes que completarán el cuadro de cuartos.

Argentina llega a esta instancia tras una fase de grupos sólida, en la que aseguró su clasificación con buen rendimiento colectivo y sin mayores sobresaltos. En los dieciseisavos de final, la Albiceleste superó a Cabo Verde en un partido exigente que incluso se resolvió en el tiempo extra, confirmando su capacidad para responder en momentos de presión.

Egipto, por su parte, alcanzó los octavos del final del Mundial 2026 tras una fase de grupos en la que mostró orden táctico y eficacia para sumar los puntos necesarios. En los dieciseisavos, el conjunto africano dio un golpe importante al imponerse a Australia en la tanda de penales, en un cruce muy parejo que exigió máxima concentración.

Celebración de Egipto ante Australia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

En el otro encuentro de la jornada, Colombia se medirá a Suiza en un duelo que promete equilibrio. La selección cafetera llegó a octavos tras una fase de grupos positiva y ratificó su buen momento en los dieciseisavos, donde venció a Ghana con una actuación sólida y efectiva.

Colombia festejando gol ante República Democrática del Congo - EFE

Suiza, en tanto, avanzó como uno de los equipos más consistentes de su zona y en la ronda de dieciseisavos superó a Argelia, en un partido en el que volvió a destacar su disciplina táctica y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

Ambos encuentros definirán el cierre de los octavos de final del Mundial 2026 y completarán el cuadro de los ocho mejores equipos del torneo, en una instancia donde los márgenes de error se reducen al mínimo y cada detalle puede marcar la diferencia.

Con estilos distintos y recorridos exigentes hasta esta fase, la jornada promete definir dos nuevos clasificados en la lucha por el título del Mundial 2026.

Etiquetas