Nunca antes un partido de futbol había sido tan visto en Estados Unidos...

El duelo entre la selección estadounidense y Bosnia Herzegovina se convirtió en el encuentro de futbol más visto en la historia de la televisión del país, con más de 36 millones de espectadores.

Aunque Estados Unidos ya quedó eliminado del Mundial 2026, la pasión por el torneo dejó una marca histórica en la televisión. El partido entre la selección de las Barras y las Estrellas y Bosnia Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos de final, se convirtió en el encuentro de futbol más visto de todos los tiempos en el país.

El compromiso, disputado el 1 de julio, reunió a 36.2 millones de telespectadores, una cifra sin precedentes para una transmisión futbolística en Estados Unidos, sumando las audiencias de las cadenas en inglés y en español.

De acuerdo con los datos oficiales, "Fox", encargada de la transmisión en inglés, registró un promedio de 26.4 millones de espectadores, mientras que "Telemundo", con los derechos en español, alcanzó 9.8 millones. En conjunto, ambas cadenas establecieron un nuevo récord de audiencia para un partido de futbol en territorio estadounidense.

La marca podría durar poco. Todo apunta a que el encuentro de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, disputado el pasado lunes, podría superar ese registro, aunque las cifras oficiales de audiencia todavía no han sido publicadas.

El récord confirma el enorme interés que despertó el Mundial 2026 entre los aficionados estadounidenses. Como principal país anfitrión del torneo, Estados Unidos ha registrado llenos en los estadios y altos niveles de audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

En lo deportivo, la selección dirigida por Mauricio Pochettino avanzó como líder de su grupo tras superar a Australia, Paraguay y Turquía. Posteriormente eliminó a Bosnia Herzegovina en la primera ronda de eliminación directa, pero su camino terminó en los octavos de final al caer por 4-1 frente a Bélgica.

Más allá del resultado, el Mundial 2026 dejó un dato histórico: nunca antes un partido de futbol había reunido a tantos espectadores en la televisión de Estados Unidos. Con información de EFE

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