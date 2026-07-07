Ni las Fuerzas Armadas se resistieron: el “remo vikingo” invade Noruega

Las Fuerzas Armadas de Noruega sorprendieron al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video en el que soldados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea replican la icónica celebración de la selección tras clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La euforia por la histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026 ya no se limita a las tribunas. El famoso "remo vikingo", la celebración que se ha convertido en el sello de la selección durante el torneo, llegó incluso a las Fuerzas Armadas del país escandinavo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, las Fuerzas Armadas de Noruega compartieron un video en el que militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea recrean el ya popular movimiento que miles de aficionados realizan junto al equipo después de cada victoria.

Las imágenes muestran a soldados ejecutando el tradicional "remo vikingo" en distintos escenarios, desde bases militares hasta embarcaciones y la cabina de un avión de combate, en una publicación que rápidamente comenzó a acumular miles de reproducciones y reacciones en redes sociales.

La celebración se volvió un fenómeno durante este Mundial gracias al gran momento que vive la selección noruega. Después de cada triunfo, los jugadores se acercan a las gradas para liderar el "remo vikingo", mientras los aficionados los acompañan en una sincronizada coreografía que simboliza la conexión entre el equipo y su afición.

El momento de mayor emoción llegó tras la sorpresiva victoria por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, resultado que aseguró la clasificación de Noruega a los cuartos de final por primera vez en su historia. Como ya es tradición, el capitán Erling Haaland encabezó el festejo junto a miles de seguidores, una escena que dio la vuelta al mundo.

Desde entonces, el "remo vikingo" ha trascendido el futbol y se ha convertido en un fenómeno nacional. Escuelas, familias, trabajadores, instituciones públicas e incluso las Fuerzas Armadas han replicado la celebración como una muestra de apoyo a una selección que mantiene vivo el sueño de conquistar su primer título mundial.

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