Romário explota tras la eliminación: “Este no es el Brasil que conocemos ni el que queremos”

El campeón del mundo de 1994 cuestionó la actitud del equipo, criticó a Endrick por una ocasión fallada y aseguró que la responsabilidad es de todos, incluido Carlo Ancelotti.

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 dejó una fuerte reacción entre sus figuras históricas. Una de las voces más críticas fue la de Romário, quien cuestionó el rendimiento de la Canarinha y aseguró que la selección está lejos de representar la identidad que la convirtió en una potencia del futbol mundial.

A través de su programa "RomarioTV", publicado en sus redes sociales, el campeón del mundo en 1994 expresó su decepción tras la derrota y lanzó una dura evaluación sobre el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

"Faltó actitud, faltó futbol y la responsabilidad es de todos, incluido el entrenador. Como brasileño estoy muy decepcionado. Lo que vi hoy fue impresionante. Este no es el Brasil que conocemos ni el Brasil que queremos", afirmó el exdelantero.

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Romário también se refirió a una de las jóvenes promesas de la selección brasileña, Endrick, y fue crítico con la oportunidad que tuvo durante el partido.

"Me gusta Endrick y sé que nos dará muchas alegrías, pero estuvo terrible. Que es joven... tenía que meter ese gol. Sea joven, adulto o viejo, me da igual", señaló.

La crítica también alcanzó al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, quien asumió el reto de devolver a Brasil al protagonismo internacional, pero ahora enfrenta cuestionamientos después de una eliminación que volvió a abrir el debate sobre el presente de la Canarinha.

Las palabras del histórico atacante reflejan el malestar de una parte de la afición brasileña, que esperaba que la selección recuperara el protagonismo en el Mundial 2026. Sin embargo, Brasil volvió a quedarse corto en un torneo internacional y abrió nuevamente el debate sobre su estilo de juego y su identidad futbolística.

Romário, uno de los grandes símbolos de la Canarinha y figura del equipo campeón en Estados Unidos 1994, consideró que el problema no pasa únicamente por un jugador o una decisión puntual, sino por el funcionamiento colectivo.

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