Argentina toma una inesperada decisión tras la remontada ante Egipto

Después de una clasificación agónica que quedará en la memoria de los aficionados, la Selección de Argentina ya cambió el chip.

La Selección de Argentina dejó atrás la euforia por la espectacular remontada 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Asimismo, la selección tomó una decisión clave de cara al compromiso contra Suiza, correspondiente a los cuartos de final del torneo.

Luego de conseguir una clasificación épica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el plantel encabezado por Lionel Scaloni no permaneció en la ciudad estadounidense. Apenas concluyó el encuentro, la delegación emprendió el viaje de regreso a Kansas City, la sede que ha utilizado como base de concentración desde el inicio del certamen.

La intención del cuerpo técnico es recuperar física y mentalmente a los jugadores antes del próximo duelo. El triunfo frente a Egipto fue uno de los partidos más emocionantes del campeonato. Argentina estuvo contra las cuerdas tras verse abajo 2-0 en el marcador, pero reaccionó en los minutos finales con una muestra de carácter.

Lionel Messi volvió a ser determinante, mientras que Cristian Romero y Enzo Fernández completaron la histórica remontada que permitió mantener vivo el sueño del bicampeonato. Sin embargo, la clasificación dejó una preocupación para Lionel Scaloni. El entrenador deberá evaluar el estado físico de varios futbolistas que terminaron el partido con molestias debido al enorme desgaste realizado durante los 90 minutos.

Más de la selección de Argentina

El cuerpo médico aprovechará las próximas sesiones de entrenamiento para determinar si todos estarán disponibles frente a Suiza. Además de revisar el aspecto físico, el seleccionador argentino tendrá que resolver algunas dudas tácticas.

El exigente encuentro ante Egipto dejó en evidencia la necesidad de ajustar ciertos aspectos defensivos antes de enfrentar a un rival como Suiza, que también llega motivado tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales.

El jugador de la Selección de Argentina que fue encontrado por su esposa con otra en la cama Lo que parecía una historia de amor construida entre sacrificios y éxito en Europa terminó en uno de los escándalos más comentados de la Selección Argentina.

Mientras tanto, el ambiente dentro del plantel es de absoluta confianza. Los jugadores consideran que la remontada fortaleció aún más al grupo y que el equipo demostró una vez más su capacidad para responder en los momentos más complicados.

Etiquetas