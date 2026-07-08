¡Piel de gallina! El emotivo festejo de un chofer de un bus por Argentina que se hizo viral

La clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una celebración espontánea dentro de un autobús, donde conductor y pasajeros compartieron un momento que conquistó las redes sociales.

La pasión por el futbol volvió a regalar una de las postales más emotivas del Mundial 2026. Mientras millones de aficionados celebraban la agónica remontada de Argentina ante Egipto, un chofer de un bus protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El video, compartido por distintos medios y usuarios, muestra el instante en que el conductor, aún al volante, estalla de emoción tras el pitazo final que confirmó la victoria 3-2 de la Albiceleste y su clasificación a los cuartos de final. Los pasajeros, lejos de permanecer indiferentes, respondieron con aplausos, gritos y cánticos, convirtiendo el autobús en una auténtica fiesta sobre ruedas.

Las imágenes reflejan una escena muy característica de Argentina, donde el futbol es mucho más que un deporte. Durante varios segundos, el vehículo se llena de abrazos, sonrisas y una alegría colectiva que evidencia cómo un triunfo de la selección puede unir a desconocidos en cuestión de segundos.

@patricialuque04 Cuando te toca escuchar que pasaste a cuartos de final con el chofer sufriendo igual que vos. ♬ sonido original - Patricia Luque

El video comenzó a circular pocas horas después del partido y rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones. En los comentarios, numerosos usuarios destacaron que ese tipo de celebraciones representan la esencia del pueblo de Argentina y la manera en que se vive cada encuentro de la Copa del Mundo.

La emoción se explica por la forma en que llegó la clasificación. Argentina estuvo contra las cuerdas luego de verse abajo por dos goles frente a Egipto, pero reaccionó en la segunda mitad y logró una remontada épica que terminó con el tanto decisivo de Enzo Fernández en los minutos finales.

Con ese triunfo, Argentina, vigente campeona del mundo, avanzó a los cuartos de final y mantiene intacto el sueño del bicampeonato.

Mientras el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en su próximo desafío frente a Suiza, fuera de la cancha los aficionados siguen regalando historias que demuestran que el Mundial también se juega en las calles, en los hogares... y hasta dentro de un bus en movimiento.

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