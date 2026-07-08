Cinco gigantes que ya se despidieron del Mundial 2026

Brasil, Portugal y otras selecciones llamadas a pelear por el título quedaron en el camino antes de los cuartos de final, confirmando que la Copa del Mundo ha sido una de las más impredecibles de los últimos años.

El Mundial 2026 ha demostrado que la historia y el favoritismo pesan poco cuando rueda el balón. A las puertas de los cuartos de final, varias de las selecciones llamadas a disputar el título ya emprendieron el viaje de regreso a casa, víctimas de sorpresas, actuaciones discretas o rivales que supieron aprovechar cada oportunidad.

1. Brasil

La Canarinha llegaba como una de las grandes favoritas al Mundial 2026 gracias a una plantilla repleta de figuras y al buen momento que atravesaba antes del torneo. Sin embargo, su camino terminó de manera inesperada en los octavos de final al caer frente a Noruega, una de las grandes revelaciones de la Copa. La eliminación dejó muchas dudas sobre el proyecto brasileño y confirmó que ningún candidato tenía el camino asegurado.

Celebración de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

2. Portugal

Con Cristiano Ronaldo disputando posiblemente su último Mundial, Portugal soñaba con levantar el trofeo por primera vez. No obstante, el equipo dirigido por Roberto Martínez se encontró con una España que fue superior en los momentos decisivos y acabó despidiendo a los lusos antes de la fase de los ocho mejores.

3. Países Bajos

La selección neerlandesa también figuraba entre las candidatas a llegar lejos en el Mundial 2026, pero Marruecos volvió a demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad. Los africanos eliminaron a la "Naranja Mecánica" y consolidaron su lugar entre las grandes sorpresas del campeonato.

Países Bajos clasificó a octavos de final del Mundial 2026 - EFE

4. México

El combinado anfitrión ilusionó a su afición con una destacada fase de grupos y un triunfo en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el sueño terminó en los octavos del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Pese a la eliminación, el equipo dejó una imagen competitiva y volvió a despertar el entusiasmo de su gente.

México gana boleto a octavos de final del Mundial 2026 - EFE

5. Uruguay

La Celeste llegó al Mundial 2026 con la ilusión de volver a competir entre las mejores selecciones del planeta, respaldada por una generación con experiencia y talento. Sin embargo, su recorrido terminó antes de lo esperado tras caer ante Suiza en una dramática definición por penales. La eliminación dejó un sabor amargo para un equipo que aspiraba, al menos, a instalarse entre los ocho mejores y que volvió a comprobar lo exigente que puede ser una Copa del Mundo.

Uruguay le empató a Arabia Saudita en el Mundial 2026 - EFE

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