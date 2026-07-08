La inesperada confesión de un jugador suizo que enfrentará a Messi

El delantero de Suiza, Zeki Amdouni, sorprendió con un mensaje en redes sociales tras conocer que se medirá con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. Su publicación generó miles de reacciones entre aficionados.

La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las reacciones más comentadas en redes sociales. El delantero Zeki Amdouni no ocultó su emoción al enterarse de que el próximo rival de su selección sería Argentina y, en especial, Lionel Messi.

A través de una historia publicada en Snapchat, el atacante suizo compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral. Junto a una fotografía suya escribió en mayúsculas: "Voy a jugar contra Messi. Ya está, puedo dejar el futbol", una frase que reflejó la admiración que siente por el capitán argentino y que fue replicada por numerosos medios internacionales.

La publicación generó opiniones divididas. Mientras miles de aficionados destacaron la sinceridad del futbolista y el respeto que despierta Messi incluso entre sus rivales, otros cuestionaron que expresara tanta emoción antes de un partido decisivo de la Copa del Mundo.

Ante la repercusión, Amdouni aclaró que sus palabras no significaban que fuera a renunciar a competir. El delantero explicó que enfrentarse al campeón del mundo representa uno de los mayores sueños para cualquier futbolista, pero aseguró que una vez comience el partido dejará la admiración de lado y buscará llevar a Suiza a las semifinales.

No es la primera vez que el atacante habla sobre Messi. En entrevistas anteriores confesó que durante su infancia admiraba a Cristiano Ronaldo, aunque con el paso de los años cambió de opinión al comprender mejor el juego y terminó considerando al argentino como el mejor futbolista del mundo.

Ahora, el destino le ofrecerá la oportunidad de enfrentarlo por primera vez en un Mundial. Amdouni buscará liderar a Suiza en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final, mientras Messi intentará mantener vivo el sueño de Argentina de conquistar un nuevo título mundial.

Más allá del resultado, el delantero suizo ya dejó una frase que ha dado la vuelta al mundo y que demuestra la dimensión que sigue teniendo Lionel Messi entre las nuevas generaciones de futbolistas.

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