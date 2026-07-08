¿Dónde está Cristiano Ronaldo? El destino que eligió tras su dolorosa eliminación del Mundial 2026

Tras la eliminación de Portugal, el astro portugués tomó una decisión sobre su destino que rápidamente dio de qué hablar entre sus seguidores.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de una etapa para Cristiano Ronaldo. Luego de despedirse de la máxima cita del fútbol con una derrota por 1-0 frente a España, el histórico delantero portugués no tardó en abandonar el país y emprender un nuevo viaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Tras aterrizar en Lisboa junto al resto de la delegación portuguesa, el capitán luso permaneció muy poco tiempo en el aeropuerto. Lejos de quedarse en su país para descansar, Cristiano abordó de inmediato su lujoso jet privado y continuó su recorrido con el estilo que lo caracteriza.

Las imágenes de su llegada y posterior salida se viralizaron en redes sociales, donde miles de aficionados siguieron cada uno de sus movimientos. Poco después comenzaron las especulaciones sobre su destino final y numerosos usuarios aseguraron que el futbolista regresó a Riad, la capital de Arabia Saudita, donde reside mientras defiende los colores del Al Nassr.

Aunque Cristiano Ronaldo no ha confirmado oficialmente el lugar al que viajó, diversos seguidores sostienen que eligió volver a Arabia Saudita para desconectarse del duro golpe deportivo y disfrutar de unos días junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. La eliminación ante España fue especialmente dolorosa para Portugal, ya que llegó en un partido muy parejo que terminó definiéndose por un estrecho 1-0 en los octavos de final.

Más de Cristiano Ronaldo

El resultado puso fin al sueño portugués de conquistar el título y también significó el cierre de la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo, quien previamente había anunciado que esta sería su último mundial. A sus 41 años, el delantero disputó su sexto Mundial y volvió a escribir una página histórica con la selección portuguesa. Sin embargo, el único gran trofeo que siempre se le resistió fue precisamente la el del mundial.

Vozinha sorprende al mostrar cómo es su vida ahora tras regresar a Cabo Verde El arquero de Cabo Verde volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir cómo disfruta de sus primeros días en casa tras convertirse en una de las grandes revelaciones.

Tras el encuentro, Cristiano se mostró visiblemente emocionado y aseguró marcharse con la "conciencia tranquila", convencido de haber entregado todo por su país durante más de dos décadas vistiendo la camiseta de Portugal.

Etiquetas