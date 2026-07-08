 Vozinha revela su nueva vida en Cabo Verde
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- France France Morocco Morocco --
9 julio / 14:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Universo Futbol

Vozinha sorprende al mostrar cómo es su vida ahora tras regresar a Cabo Verde

por Emisoras Unidas
Vozinha, Vozinha
Vozinha / FOTO: Vozinha

El arquero de Cabo Verde volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir cómo disfruta de sus primeros días en casa tras convertirse en una de las grandes revelaciones.

Tras convertirse en uno de los jugadores más queridos del Mundial 2026, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, continúa dando de qué hablar, aunque esta vez lejos de las canchas.  El experimentado guardameta utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo ha sido su regreso a su país luego de firmar una actuación que quedó grabada en la memoria de millones de aficionados.

En las publicaciones, el capitán caboverdiano dejó ver algunos de los espectaculares paisajes que caracterizan a Cabo Verde, un destino conocido por sus playas, montañas y aguas cristalinas.  Además, Vozinha compartió momentos disfrutando del mar mientras recorría la costa a bordo de una moto acuática, dejando claro que ahora aprovecha el descanso junto a familiares y amigos tras la intensa competencia internacional.

Foto embed
Vozinha - Vozinha

Las imágenes fueron recibidas con miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores de distintas partes del mundo, quienes aprovecharon para agradecerle por las emociones que regaló durante el torneo y felicitarlo por la histórica participación de su selección. Sin lugar a duda, el futbolista de Cabo Verde fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

A sus 40 años, el guardameta lideró a Cabo Verde en su primera participación mundialista y se convirtió en una de las principales figuras del campeonato gracias a sus espectaculares atajadas y su liderazgo dentro del terreno de juego.  Su actuación frente a selecciones como España y Argentina lo catapultó a la fama internacional.

Más de Vozinha

El conjunto africano sorprendió al mundo al superar la fase de grupos y poner en serios aprietos a la vigente campeona, Argentina, que necesitó el tiempo extra para sellar su clasificación.  A pesar de la eliminación, Cabo Verde se marchó entre aplausos y con el reconocimiento del fútbol internacional por su entrega y nivel competitivo.

El abdomen de lavadero de la esposa del jugador de Argentina Lautaro Martínez que está arrasando

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a encender las redes con sus recientes fotos y un abdomen que se robó todas las miradas.

Durante el torneo pasó de tener apenas decenas de miles de seguidores a convertirse en el arquero con más seguidores en Instagram, consolidándose como un auténtico fenómeno de las redes sociales gracias a su inspiradora historia y su brillante desempeño.

Etiquetas
redes socialesfutbolistaregresoCabo VerdeMundial 2026#ViralesMundial2026universofutbolVozinha

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver