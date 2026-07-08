Vozinha sorprende al mostrar cómo es su vida ahora tras regresar a Cabo Verde

El arquero de Cabo Verde volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir cómo disfruta de sus primeros días en casa tras convertirse en una de las grandes revelaciones.

Tras convertirse en uno de los jugadores más queridos del Mundial 2026, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, continúa dando de qué hablar, aunque esta vez lejos de las canchas. El experimentado guardameta utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo ha sido su regreso a su país luego de firmar una actuación que quedó grabada en la memoria de millones de aficionados.

En las publicaciones, el capitán caboverdiano dejó ver algunos de los espectaculares paisajes que caracterizan a Cabo Verde, un destino conocido por sus playas, montañas y aguas cristalinas. Además, Vozinha compartió momentos disfrutando del mar mientras recorría la costa a bordo de una moto acuática, dejando claro que ahora aprovecha el descanso junto a familiares y amigos tras la intensa competencia internacional.

Vozinha - Vozinha

Las imágenes fueron recibidas con miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores de distintas partes del mundo, quienes aprovecharon para agradecerle por las emociones que regaló durante el torneo y felicitarlo por la histórica participación de su selección. Sin lugar a duda, el futbolista de Cabo Verde fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

A sus 40 años, el guardameta lideró a Cabo Verde en su primera participación mundialista y se convirtió en una de las principales figuras del campeonato gracias a sus espectaculares atajadas y su liderazgo dentro del terreno de juego. Su actuación frente a selecciones como España y Argentina lo catapultó a la fama internacional.

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El conjunto africano sorprendió al mundo al superar la fase de grupos y poner en serios aprietos a la vigente campeona, Argentina, que necesitó el tiempo extra para sellar su clasificación. A pesar de la eliminación, Cabo Verde se marchó entre aplausos y con el reconocimiento del fútbol internacional por su entrega y nivel competitivo.

El abdomen de lavadero de la esposa del jugador de Argentina Lautaro Martínez que está arrasando Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a encender las redes con sus recientes fotos y un abdomen que se robó todas las miradas.

Durante el torneo pasó de tener apenas decenas de miles de seguidores a convertirse en el arquero con más seguidores en Instagram, consolidándose como un auténtico fenómeno de las redes sociales gracias a su inspiradora historia y su brillante desempeño.

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