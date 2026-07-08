El abdomen de lavadero de la esposa del jugador de Argentina Lautaro Martínez que está arrasando

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a encender las redes con sus recientes fotos y un abdomen que se robó todas las miradas.

Mientras la Selección de Argentina sigue avanzando con paso firme en el Mundial 2026, fuera de las canchas otra integrante de la familia de uno de sus máximos referentes también está dando de qué hablar. Se trata de Agustina Gandolfo, esposa del delantero Lautaro Martínez, quien ha conquistado las redes sociales gracias a su espectacular condición física.

La influencer y empresaria argentina volvió a sorprender a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías en Instagram donde luce diferentes atuendos deportivos y de verano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su marcado abdomen, considerado por muchos como un auténtico "abdomen de lavadero", que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Selección de Argentina - Selección de Argentina

Las imágenes acumularon miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas. Sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios, destacando la disciplina y el estilo de vida saludable que mantiene. Frases como "cuerpo perfecto", "qué dedicación" y "una inspiración para entrenar" se repitieron entre las publicaciones.

Agustina Gandolfo ha demostrado en varias ocasiones que el ejercicio forma parte de su rutina diaria. Además de compartir momentos junto a Lautaro Martínez y sus hijos, suele publicar entrenamientos, hábitos de alimentación y consejos relacionados con el bienestar físico, lo que la ha convertido en una de las figuras más populares entre las parejas de futbolistas.

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Mientras tanto, Lautaro Martínez continúa completamente concentrado en su objetivo de conquistar el Mundial 2026 con Argentina. El delantero ha sido una pieza importante dentro del esquema del entrenador Lionel Scaloni, aportando liderazgo, experiencia y presencia ofensiva en los momentos más exigentes del torneo.

La Albiceleste llega en un gran momento a la fase decisiva del campeonato más famoso del mundo.

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