 Selección de Argentina: Abdomen esposa de Lautaro Martínez
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- France France Morocco Morocco --
9 julio / 14:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Universo Futbol

El abdomen de lavadero de la esposa del jugador de Argentina Lautaro Martínez que está arrasando

por Emisoras Unidas
Esposa de Lautaro Martínez, Lautaro Martínez
Esposa de Lautaro Martínez / FOTO: Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a encender las redes con sus recientes fotos y un abdomen que se robó todas las miradas.

Mientras la Selección de Argentina sigue avanzando con paso firme en el Mundial 2026, fuera de las canchas otra integrante de la familia de uno de sus máximos referentes también está dando de qué hablar.  Se trata de Agustina Gandolfo, esposa del delantero Lautaro Martínez, quien ha conquistado las redes sociales gracias a su espectacular condición física.

La influencer y empresaria argentina volvió a sorprender a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías en Instagram donde luce diferentes atuendos deportivos y de verano.  Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su marcado abdomen, considerado por muchos como un auténtico "abdomen de lavadero", que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Foto embed
Selección de Argentina - Selección de Argentina

Las imágenes acumularon miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas. Sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios, destacando la disciplina y el estilo de vida saludable que mantiene.  Frases como "cuerpo perfecto", "qué dedicación" y "una inspiración para entrenar" se repitieron entre las publicaciones.

Agustina Gandolfo ha demostrado en varias ocasiones que el ejercicio forma parte de su rutina diaria.  Además de compartir momentos junto a Lautaro Martínez y sus hijos, suele publicar entrenamientos, hábitos de alimentación y consejos relacionados con el bienestar físico, lo que la ha convertido en una de las figuras más populares entre las parejas de futbolistas.

Más de la Selección de Argentina

Mientras tanto, Lautaro Martínez continúa completamente concentrado en su objetivo de conquistar el Mundial 2026 con Argentina.  El delantero ha sido una pieza importante dentro del esquema del entrenador Lionel Scaloni, aportando liderazgo, experiencia y presencia ofensiva en los momentos más exigentes del torneo.

La Albiceleste llega en un gran momento a la fase decisiva del campeonato más famoso del mundo.

El jugador de la Selección de México, Gil Mora alcanzó a graduarse de diversificado

Después de sorprender al mundo con su talento en el Mundial 2026, Gil Mora volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas.

Tras superar una exigente ronda de octavos de final con una emocionante remontada frente a Egipto, Argentina selló su clasificación a los cuartos de final y mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Catar 2022.

Etiquetas
fitnessMundial 2026influencerLautaro MartínezAgustina Gandolfo#ViralesMundial2026universofutbolabdomen de lavadero

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver