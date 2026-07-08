El jugador de la Selección de México, Gil Mora alcanzó a graduarse de diversificado

Después de sorprender al mundo con su talento en el Mundial 2026, Gil Mora volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas.

Mientras muchos futbolistas disfrutan de unas vacaciones tras finalizar su participación en el Mundial 2026, Gil Mora demostró que su compromiso va mucho más allá del fútbol. La joven promesa de la Selección de México celebró su graduación de preparatoria apenas unos días después de representar a su país en la máxima competencia del balompié.

Con apenas 17 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana vivió semanas inolvidable en el Mundial 2026. Primero, se ganó un lugar en el equipo dirigido por Javier Aguirre y disputó el torneo más importante del fútbol internacional, donde llamó la atención por su madurez, personalidad y calidad técnica.

@telemundodeportes 🎓 ¡’MORITA’ LLEGÓ A SU GRADUACIÓN DE PREPA! 🤯 Gil Mora ha demostrado ser un crack fuera y dentro de la cancha 😎 a sus 17 años y viviendo su primer etapa mundialista, estuvo listo y presente para su ceremonia de bachillerato. 🎉 ¡Que joya de momento! ¿Qué estabas haciendo en tu graduación de preparatoria? 🧐 📹 losnovatosdelgym 📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock MundialTelemundo FIFAWorldCup Somos26 ♬ sonido original - Telemundo Deportes - Telemundo Deportes

Luego, regresó a casa para cumplir otro sueño: concluir sus estudios de nivel medio superior junto a su generación. De acuerdo con ESPN, Mora no solo destacó como futbolista, sino también por su desempeño académico, ya que fue reconocido como uno de los estudiantes con mejor promedio de su generación.

Ese equilibrio entre el deporte y la educación ha sido ampliamente aplaudido por aficionados y especialistas, quienes consideran que el joven mexicano es un ejemplo para otros deportistas de su edad. Durante el Mundial 2026, el famoso futbolista mexicano, Gil Mora rompió varios registros históricos.

Gil Mora sigue triunfando

Con 17 años se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar un partido de eliminación directa en un Mundial, quedando únicamente por detrás del legendario Pelé en ese apartado. Además, su rendimiento dejó claro que México cuenta con una figura de enorme proyección para los próximos años.

El virus que ataca a la selección de Noruega a unos días de su siguiente partido en el Mundial 2026 Un virus encendió las alarmas en Noruega antes del esperado duelo contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

Aunque la Selección Mexicana fue eliminada en los octavos de final tras caer ante Inglaterra, el torneo dejó sensaciones positivas gracias al surgimiento de una nueva generación encabezada precisamente por Mora. Su talento, serenidad y visión de juego despertaron el interés de aficionados y analistas, quienes lo consideran uno de los grandes proyectos del fútbol mexicano.

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