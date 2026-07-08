El virus que ataca a la selección de Noruega a unos días de su siguiente partido en el Mundial 2026

Un virus encendió las alarmas en Noruega antes del esperado duelo contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Noruega atraviesa un momento de preocupación justo cuando se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. A pocos días del enfrentamiento contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, un virus respiratorio comenzó a afectar a integrantes del plantel y ya hay dos futbolistas enfermos.

El combinado escandinavo, que sorprendió al mundo tras eliminar a Brasil en los octavos de final, ahora enfrenta un desafío inesperado fuera del terreno de juego. La situación ha obligado al cuerpo técnico a extremar las medidas sanitarias para evitar que el brote continúe propagándose entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

De acuerdo con el entrenador Ståle Solbakken, durante los traslados del equipo comenzaron a aparecer síntomas como tos y estornudos entre varias personas de la delegación. Aunque el grupo está compuesto por más de 50 integrantes entre futbolistas y personal de apoyo, dos jugadores son quienes presentan el cuadro más evidente hasta el momento.

Pese a la preocupación, el seleccionador se mostró optimista y aseguró que el equipo médico trabaja constantemente para controlar la situación. El objetivo es que los futbolistas afectados puedan recuperarse a tiempo y que el resto del plantel permanezca en condiciones para disputar el compromiso ante los ingleses.

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La terrible noticia llega en el momento menos oportuno para la famosa selección de Noruega. La selección vive una de las campañas más exitosas de su historia, impulsada por el liderazgo de Erling Haaland y un sólido funcionamiento colectivo que le permitió eliminar a una de las favoritas al título, Brasil.

Ese triunfo despertó la ilusión de toda una nación que sueña con alcanzar por primera vez las semifinales en un Mundial.

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Ahora, el equipo deberá concentrarse tanto en combatir el virus como en preparar el exigente compromiso frente a Inglaterra, una selección que también llega con confianza tras superar a México en los octavos de final y que buscará imponer su experiencia en instancias decisivas.

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