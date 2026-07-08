Egipto estalla contra el VAR tras la eliminación ante Argentina

La Federación Egipcia de Fútbol emitió un duro comunicado tras la derrota ante Argentina, denunciando un “uso inadecuado” del VAR y cuestionando la imparcialidad del arbitraje.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA), encabezada por Hany Abo Rida, manifestó este miércoles su profundo descontento por el desempeño arbitral y el uso del sistema de asistencia por video (VAR) durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Argentina. A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el organismo cuestionó la forma en que se aplicó la tecnología durante el encuentro y expresó dudas sobre la objetividad de las decisiones adoptadas. "La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido", afirmó la EFA.

El pronunciamiento surgió tras un intenso encuentro en el que Egipto llegó a tener una ventaja de 0-2 gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Sin embargo, una de las acciones más controvertidas ocurrió en el minuto 57, cuando el VAR anuló un tercer tanto de Zico, una decisión que marcó un punto de inflexión en el compromiso. Además, la Federación egipcia lamentó que dos acciones que pudieron ser sancionadas como penalti no fueran revisadas, circunstancias que, a su juicio, terminaron influyendo de manera decisiva en el desarrollo del partido y en la posterior remontada del conjunto argentino.

Egipto siente que Argentina fue favorecida

En su comunicado, la EFA sostuvo que la actuación arbitral provocó una amplia reacción de inconformidad tanto entre los futbolistas como entre la afición egipcia y buena parte del mundo árabe. Según la institución, la molestia también encuentra respaldo en los análisis realizados por especialistas nacionales e internacionales, quienes señalaron diversas acciones polémicas durante el encuentro. En ese sentido, el organismo aseguró que lo sucedido generó una "frustración generalizada" debido a la percepción de que varias decisiones arbitrales afectaron el rumbo de la eliminatoria.

A pesar de la decepción por la eliminación, la Federación Egipcia de Fútbol cerró su mensaje con un reconocimiento al esfuerzo de la selección nacional y un agradecimiento a los aficionados por el respaldo brindado durante el torneo. Asimismo, destacó el compromiso mostrado por el equipo a lo largo de la competencia y reiteró su confianza en el grupo de jugadores. "Si bien el resultado ya forma parte de la historia, nuestro orgullo por este equipo sigue intacto", concluyó la institución, reafirmando su apoyo a 'Los Faraones' tras su participación en la Copa del Mundo.

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