Federación de Egipto solicita a la FIFA retirar al árbitro François Letexier del Mundial

Egipto exige que el árbitro del Argentina vs. Egipto no vuelva a dirigir en el Mundial.

La Federación Egipcia de Fútbol solicitó a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier del resto del Mundial 2026, al considerar que cometió "errores de arbitraje flagrantes" durante el partido de octavos de final en el que Argentina derrotó 3-2 a Egipto.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Hany About Rida, la federación pidió que se abra una investigación sobre la actuación del equipo arbitral y del sistema VAR, al considerar que hubo un "doble rasero" que terminó perjudicando a la selección egipcia.

La petición también solicita que Letexier, sus asistentes y los árbitros encargados del VAR no vuelvan a dirigir partidos durante el torneo mientras se desarrolla la investigación y se determina si existió un trato discriminatorio contra Egipto.

Principales reclamaciones

Entre las principales reclamaciones, la federación cuestionó la decisión de anular un gol de Mostafa Zico al inicio del segundo tiempo. La anotación fue invalidada tras la revisión del VAR por una falta cometida en el inicio de la jugada.

Además, Egipto considera que el equipo arbitral dejó de sancionar un penal en el tiempo de reposición por un presunto agarrón sobre Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah dentro del área argentina, una acción ocurrida instantes antes del gol que dio la victoria a la Albiceleste.

Al finalizar el encuentro, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, criticó con dureza el desempeño del arbitraje y aseguró que no fue "justo ni equitativo". Incluso afirmó que desde la selección argentina se habría ejercido presión sobre el árbitro, situación que, según él, influyó en las decisiones tomadas durante el compromiso.

Egipto estalla contra el VAR tras la eliminación ante Argentina La Federación Egipcia de Fútbol emitió un duro comunicado tras la derrota ante Argentina, denunciando un “uso inadecuado” del VAR y cuestionando la imparcialidad del arbitraje.

Pese a las protestas, Argentina selló una histórica remontada tras recuperarse de un 2-0 en contra y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras la FIFA no se ha pronunciado sobre la solicitud presentada por la federación egipcia.

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