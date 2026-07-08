FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino en pleno Mundial 2026

Mientras Argentina juega el Mundial, el FBI investiga a la AFA.

Mientras la selección de Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de conquistar el bicampeonato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un escenario completamente distinto fuera de la cancha. De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos analizan las operaciones financieras realizadas por la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia en territorio estadounidense.

Según el reporte, la pesquisa busca establecer cómo la AFA administró cerca de US $300 millones mediante cuentas abiertas en cinco instituciones bancarias de Estados Unidos y determinar si alguna de esas transacciones podría estar relacionada con posibles delitos financieros, entre ellos lavado de dinero o fraude.

En el centro de la investigación figura TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, que junto con su esposa, Erica Gillette, administró durante los últimos años el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, incluidos acuerdos con empresas como Adidas y Warner.

La investigación de fiscales especializados en delitos financieros

La documentación bancaria citada por La Nación señala que la firma movilizó al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Además, otros US $57 millones habrían sido transferidos a distintas sociedades, operaciones que actualmente son analizadas por las autoridades estadounidenses.

La investigación, que comenzó a tomar forma en 2025, está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros y ya incluyó la declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien presentó las denuncias que impulsaron el caso. También se evalúa citar a exfuncionarios del gobierno argentino.

La pesquisa se desarrolla mientras Claudio Tapia permanece en Estados Unidos acompañando a la selección argentina en la Copa del Mundo, en un contexto que mantiene bajo la lupa la administración financiera de la AFA y que podría tener repercusiones judiciales en ambos países.

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