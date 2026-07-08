Foto de Messi como MVP supera los 500 mil “Me enoja” en la cuenta oficial de la FIFA

La FIFA enfrenta una lluvia de “Me enoja” por la foto de Messi como MVP.

La publicación de la FIFA en Facebook que muestra a Lionel Messi recibiendo el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido entre Argentina y Egipto superó el medio millón de reacciones de "Me enoja", en medio de la polémica que rodeó el encuentro de los octavos de final del Mundial 2026.

El reconocimiento llegó después de que Messi liderara la remontada de la Albiceleste, que venció 3-2 a Egipto con un tanto del capitán argentino al minuto 83 para igualar el marcador y mantener con vida a su selección. Con esa actuación, el astro amplió su récord como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 21 anotaciones y alcanzó su cuarto premio MVP en el actual torneo.

Sin embargo, la publicación de la FIFA no fue recibida de manera positiva por una parte de los aficionados. Miles de usuarios reaccionaron con "Me enoja" y llenaron la sección de comentarios con críticas, al considerar que Argentina fue favorecida durante el partido.

La foto de Messi como MVP provoca una lluvia de

Cuestionan decisiones arbitrales

Las protestas surgieron luego de que la Federación Egipcia de Fútbol cuestionara varias decisiones arbitrales, entre ellas la anulación de un gol y la no sanción de un penal que, según su postura, influyeron directamente en el resultado. Estas controversias alimentaron las acusaciones de supuesto favoritismo hacia la selección argentina.

A la discusión también se sumó el productor musical argentino Bizarrap, quien fue el encargado de entregar el premio MVP a Messi. Durante una entrevista con DAZN comentó: "Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio". Segundos después agregó: "Sea quien sea el jugador del partido... Obviamente que dije que sí".

VIDEO: Bizarrap desata nueva polémica tras entregar el MVP a Messi Una declaración de Bizarrap aviva la polémica tras el Argentina vs. Egipto.

La frase rápidamente se viralizó y provocó nuevas especulaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios interpretaron que el ganador del reconocimiento ya estaba decidido con anticipación, otros defendieron que Bizarrap únicamente había sido informado previamente de que participaría en la ceremonia de premiación, sin conocer quién recibiría el galardón.

La combinación entre la polémica arbitral, las declaraciones de Bizarrap y la elección de Messi como MVP convirtió la publicación de la FIFA en una de las más comentadas y reaccionadas del Mundial 2026.

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