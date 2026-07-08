El gol de Enzo Fernández no solo salvó a Argentina: hizo historia en los Mundiales

El mediocampista argentino selló la remontada 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y, además de clasificar a la Albiceleste a cuartos de final, firmó una anotación que quedará para siempre en los libros de la Copa del Mundo.

La agónica victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que una clasificación dramática. El cabezazo de Enzo Fernández en los minutos finales no solo selló el triunfo 3-2 de la Albiceleste, sino que pasó a formar parte de la historia al convertirse en el gol número 3 mil anotado en las Copas del Mundo.

La cifra representa un nuevo hito para el torneo más importante del futbol, que en esta edición estrenó un formato con 48 selecciones y 104 partidos. En medio de ese contexto histórico, fue el volante argentino quien escribió su nombre en una estadística reservada para muy pocos futbolistas.

El tanto llegó cuando el partido parecía destinado al tiempo extra. Argentina había logrado igualar el marcador tras estar dos goles abajo, pero necesitaba un último esfuerzo para evitar la prórroga. Fue entonces cuando Enzo Fernández apareció dentro del área para conectar un preciso cabezazo y desatar la euforia de los miles de aficionados argentinos presentes en el estadio.

Más allá de asegurar el boleto a los cuartos de final, la anotación quedó registrada como la número 3 mil desde que el francés Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia de los Mundiales durante el encuentro inaugural de Uruguay 1930 entre Francia y México.

Desde aquel histórico 13 de julio de 1930, la Copa del Mundo ha sido escenario de miles de goles inolvidables, y ahora el de Enzo Fernández ocupa un lugar privilegiado en esa cronología.

La anotación también confirma el protagonismo del mediocampista argentino en los grandes escenarios. Campeón del mundo en Catar 2022 y pieza clave del equipo dirigido por Lionel Scaloni, Fernández volvió a responder en el momento de mayor presión, esta vez con un tanto que trasciende el resultado deportivo.

Argentina continuará su camino en busca del bicampeonato mundial, pero independientemente de lo que ocurra en las próximas rondas, el nombre de Enzo Fernández ya quedó grabado para siempre en la historia de los Mundiales gracias a un gol que representó un número tan simbólico como inolvidable.

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