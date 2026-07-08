Guatemalteco interviene tras incidente entre aficionados de Argentina y Egipto en el Mundial 2026

La inesperada reacción de un guatemalteco en medio del caos entre argentinos y egipcios.

La emoción por el intenso duelo entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 también dejó momentos de tensión en las gradas del Estadio Atlanta. Un video que circula en redes sociales muestra un altercado entre aficionados de ambas selecciones, en el que un guatemalteco terminó interviniendo para evitar que la situación escalara.

Según las imágenes difundidas en distintas plataformas, un grupo de aficionados argentinos comenzó a lanzar cerveza hacia el sector donde se encontraban seguidores de Egipto. En medio de ambos grupos se encontraba un hombre que vestía la camisola de la selección de Guatemala, quien decidió intervenir y pidió a los hinchas de la Albiceleste que se calmaran.

El incidente llamó la atención debido a que Egipto es un país de mayoría musulmana, por lo que muchos de sus ciudadanos se abstienen de consumir alcohol por motivos religiosos. La acción provocó momentos de tensión en el graderío mientras el encuentro seguía desarrollándose sobre el terreno de juego.

@carlos_eduardo_espina Argentinos agreden a fanáticos de Egipto y Guatemalteco interviene ? ♬ original sound - Carlos_Eduardo_Espina

Hasta el momento no se ha informado si el altercado dejó personas heridas o si fue necesaria la intervención de las autoridades del estadio para controlar la situación.

Argentina protagonizó una de las remontadas más memorables

El episodio ocurrió mientras Argentina protagonizaba una de las remontadas más memorables en la historia de las Copas del Mundo. La Albiceleste derrotó 3-2 a Egipto luego de ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 78, convirtiéndose en la remontada más tardía sin tiempo extra registrada en un Mundial.

El triunfo clasificó a la vigente campeona del mundo a los cuartos de final y desató la celebración de miles de aficionados argentinos presentes en el estadio. Sin embargo, el incidente en las gradas también generó reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la actitud del aficionado guatemalteco por intentar calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

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