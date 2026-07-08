 Jordan Henderson se opera tras fractura de brazo
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Jordan Henderson fue operado tras fracturarse el brazo en la celebración ante México

por Amilcar Avila
Jordan Henderson fue operado. Permanecerá con el equipo por lo que resta del Mundial 2026, EFE
Jordan Henderson fue operado. Permanecerá con el equipo por lo que resta del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El experimentado mediocampista inglés sufrió una fractura en el brazo izquierdo al celebrar la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque se perderá el resto del torneo, permanecerá junto con la selección.

La celebración por el pase de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un desenlace inesperado para Jordan Henderson. El experimentado mediocampista fue operado con éxito en Kansas City de la fractura que sufrió en el brazo izquierdo tras el triunfo de los ingleses por 3-2 sobre México en el estadio Azteca.

Henderson, de 36 años, no tuvo participación en el encuentro de octavos de final, pero una vez consumada la clasificación ingresó al terreno de juego para celebrar junto a sus compañeros y la afición inglesa. En medio de los festejos, tropezó con una valla publicitaria cuando intentaba regresar al campo y cayó de forma aparatosa sobre su brazo izquierdo.

El impacto le provocó una fractura en el radio, por lo que recibió atención médica de inmediato. El futbolista abandonó el estadio en camilla y con oxígeno antes de ser trasladado para someterse a estudios que confirmaron la gravedad de la lesión.

Este miércoles, el propio Henderson informó a través de sus redes sociales que la intervención quirúrgica fue un éxito. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado! Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", escribió el jugador.

La lesión pone fin a la participación del veterano centrocampista en el Mundial 2026. Sin embargo, la Federación Inglesa confirmó que Henderson permanecerá concentrado con el equipo dirigido por Thomas Tuchel en Kansas City para acompañar al grupo durante el resto de la competencia.

El mediocampista llegó a esta Copa del Mundo en medio de un intenso debate por su convocatoria debido a sus 36 años. Aun así, se convirtió en el único futbolista inglés en disputar cuatro ediciones del Mundial, una trayectoria que ahora suma un capítulo inesperado con una lesión sufrida fuera de la cancha, en pleno festejo por la clasificación de Inglaterra.

Con información de EFE

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