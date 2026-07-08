Kygo lanza el remix del rap que hizo famoso a Haaland antes del fútbol

La vieja canción que Erling Haaland grabó junto a sus amigos en 2016 volvió a ser tendencia en el Mundial 2026, y Kygo cumplió su promesa al lanzar un esperado remix.

Mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Erling Haaland protagonizó un curioso episodio que hoy vuelve a captar la atención de millones de aficionados. En 2016, cuando tenía apenas 16 años, el delantero noruego formó junto a sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg el improvisado grupo de rap Flow Kingz. Los tres grabaron el tema "Kygo Jo", una divertida canción inspirada en el reconocido DJ noruego Kygo, acompañada de un videoclip que reflejaba la amistad y el entusiasmo de tres jóvenes futbolistas que aún soñaban con triunfar en el deporte.

Con el paso del tiempo, el éxito de Haaland en el fútbol profesional impulsó la popularidad de aquel video, que se convirtió en una auténtica joya de internet. Actualmente, el videoclip supera los 18 millones de reproducciones en YouTube y continúa sumando visitas cada vez que el atacante del Manchester City protagoniza actuaciones destacadas. Durante el Mundial de 2026, el tema volvió a viralizarse gracias al gran rendimiento del goleador con la selección de Noruega, despertando nuevamente la nostalgia entre los aficionados.

Kygo hizo un remix de la canción de Haaland

La historia dio un giro inesperado cuando Kygo insinuó en redes sociales que publicaría una nueva versión de "Kygo Jo" si Haaland lograba marcar en el partido de octavos de final frente a Brasil. El delantero respondió al mensaje y cumplió con el desafío al anotar dos goles en la victoria de Noruega, un resultado que alimentó la expectativa de los seguidores y reavivó el recuerdo de aquella divertida colaboración realizada una década atrás.

Finalmente, la promesa se hizo realidad. Kygo presentó el esperado remix de "Kygo Jo" en sus redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de fanáticos de la música y del fútbol. La nueva versión no solo rinde homenaje a los inicios de Haaland fuera de las canchas, sino que también demuestra cómo un momento espontáneo de la adolescencia puede transformarse en un fenómeno global. Mientras Noruega continúe avanzando en el Mundial de 2026, todo apunta a que esta canción seguirá ganando popularidad entre los seguidores del torneo.

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