 'La Cuarta Estrella': El Himno que Ilusiona a Argentina 2026
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“La cuarta estrella”, el nuevo “himno” que ilusiona a Argentina en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Aficionados de la selección de Argentina, EFE
Aficionados de la selección de Argentina / FOTO: EFE

El tema, inspirado en la búsqueda del bicampeonato, se convirtió en el nuevo canto de la afición argentina y fue entonada por los jugadores tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Argentina no solo mantiene vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022. También encontró una nueva banda sonora que ya resuena en las tribunas y en el vestuario de la Albiceleste. Se trata de "La cuarta estrella", una canción que rápidamente se convirtió en el himno de los aficionados durante el Mundial 2026.

El tema comenzó a ganar popularidad en los estadios de Estados Unidos durante las últimas semanas, pero terminó de consolidarse después de la dramática remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final. Tras el triunfo por 3-2, los futbolistas celebraron la clasificación a los cuartos de final entonando la canción, en unas imágenes que rápidamente se hicieron virales.

La letra fue escrita por el músico argentino Pablo Quintana, conocido como Palmito, y utiliza la melodía de No me arrepiento de este amor, uno de los mayores éxitos de la recordada cantante Gilda. El tema toma el relevo de "Muchachos", la canción que acompañó a la Albiceleste durante la conquista del Mundial de Catar 2022.

Desde sus primeros versos, el nuevo himno recuerda la tercera estrella conseguida con Lionel Messi como capitán y expresa el deseo de volver a levantar la Copa del Mundo. Además, hace referencia al Mundial de Estados Unidos 1994 y a la eliminación de Argentina tras la sanción a Diego Maradona, un episodio que aún permanece en la memoria de muchos aficionados.

El estribillo resume el objetivo de todo un país: "Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta", una frase que ya se escucha con fuerza en cada presentación de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Al igual que ocurrió con "Muchachos", la canción también menciona a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas, elementos que forman parte del imaginario futbolístico argentino y que fortalecen el vínculo entre la selección y su afición.

Con Messi liderando el ataque argentino y la Albiceleste instalada entre las ocho mejores selecciones del Mundial, "La cuarta estrella" ya dejó de ser solo una canción. Se convirtió en el himno que acompaña el sueño de conquistar un nuevo título y bordar una cuarta estrella sobre el escudo argentino. Con información de EFE

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