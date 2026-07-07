Este es el camino de Argentina para llegar a la final

Los argentinos de Lionel Messi superaron una fase más al concretar una remontada ante los egipcios de Mohamed Salah.

La Selección de Argentina remontó este martes ante Egipto para lograr una apoteósica victoria 3-2 con un tanto definitivo de Enzo Fernández, y dar un paso más hacia la final soñada del campeonato más importante del futbol 2026, el cual se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina es la única selección del continente americano que sigue vive en el torneo. Los otros siete cuartofinalistas son Marruecos, representante de África, y las europeas: Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.

En cuartos de final, los argentinos, quienes son campeones defensores, van ante los suizos, que en una jornada dramática eliminaron a los colombianos, el otro equipo de la Conmebol que estaba vivo hasta hoy. Este juego se desarrollará el sábado 11 de julio a las 19:00 horas.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Así es el camino de Argentina a la final

Argentina es la selección de América que deberá pelear con los representantes de Europa para llegar a la gran final.

En primera instancia está Suiza, y de pasar dicha ronda, los campeones liderados por Lionel Messi estarían llegando a semifinales, donde los espera el ganador de la eliminatoria entre Noruega e Inglaterra. Dos combinados muy fuertes que ha dado esta competición.

Los noruegos están haciendo un gran certamen de la mano de Erling Haaland, que es goleador y que ya despachó a Brasil junto a sus figuras: Vinícius, Endrick y Neymar. Por su parte, los ingleses son guiados por dos jugadores: Harry Kane y Jude Bellingham, quien hizo doblete ante México para eliminarlos.

Si Argentina lograra pasar también a esos dos cuadros europeos pasaría a la final, y ahí quedaría a la espera de su rival para buscar repetir título y ser bicampeón internacional.

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El otro camino

De la otra parte del cuadro, Marruecos enfrentará el poderío europeo. Las dos series de cuartos de final que formarán la otra semifinal son: Marruecos vs. Francia y España vs. Bélgica.

Por lo mostrado por ahora, se espera o se pronostica que la otra semifinal del evento del año sea entre franceses y españoles, y uno de ellos llegue a la final para medir fuerzas ante argentina, si este seleccionado logra el boleto a dicha instancia.

De los posibles cuatro rivales de Argentina, solo con Francia ya se vieron en una final, y con las otras selecciones sería una final inédita.

Los cuartos de final se juegan entre el jueves 9 y sábado 11 de julio, las semifinales los días martes 14 y miércoles 15 del presente mes, para dejar la jornada final para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas de Guatemala.

Suiza clasifica a cuartos de final al eliminar a Colombia Los suizos y los argentinos se verán la cara en siguiente ronda por un boleto a semifinales del gran campeonato de futbol.

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