Paredes sobre Messi: “Que el último partido no llegue nunca”

Lionel Messi amplió este martes su leyenda en Mundiales al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 tantos.

El mediocentro de la selección argentina Leandro Paredes explicó este martes que, tras la apoteósica victoria ante Egipto (3-2) en octavos de final del Mundial 2026, todo el equipo abrazó al capitán Lionel Messi y deseó "que el último partido de él no llegue nunca".

"No le dijimos mucho, tratamos de abrazarlo para que él sienta que estamos con él hasta el final. También para que el último partido de él no llegue nunca", explicó Paredes en la zona mixta del Estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde hoy Argentina le remontó dos goles a los egipcios en apenas 13 minutos.

Messi, que pudo haber jugado hoy su último partido con la selección si el equipo no hubiera remontado a partir del minuto 79 del tiempo reglamentario, soltó lágrimas tras el final de la dramática remontada y también lo hizo el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.

"Durante 90-95 minutos vivimos un montón de sensaciones diferentes; es parte de esto, es parte del fútbol. Y es parte de ser argentino también, que parece que si no se sufre no vale", contó en toco jocoso el jugador de Boca Juniors.

Al ser preguntado sobre si se ve titular después de haber estado hoy en el once inicial por segunda vez en este Mundial, Paredes aseguró que su mentalidad es la de aspirar a estar en el equipo de partida de aquí al final del torneo.

"Yo me entreno todos los días para sentirme titular. Obviamente somos 26 y el seleccionador tiene que decidir", concluyó.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 Suiza fue la última selección en clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Así queda el calendario de cuartos.

Argentina cuarto semifinalista

Lionel Messi amplió este martes su leyenda en las copas del mundo al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83), y de paso lidera también en solitario con 8 la lista del actual Mundial.

Messi, quien juega su sexta copa desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania aventaja por 2 en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

En la clasificación de goleadores de la edición 23 del Mundial, que hoy completa su lisa de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Lo que dijo Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto La “Pulga” reconoció que la Albiceleste volvió a sufrir para avanzar a cuartos de final y destacó el carácter del grupo tras levantar un 0-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas